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台股下跌195點 三大法人賣超292億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股29日開高走低，早盤以21846.41點開出，終場收在最低21662.5點，下跌195.91點，跌幅0.89%，成交量4695.98億元，三大法人賣超292.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超274.85億元，投信賣超7.01億元，自營商賣超（合計）11.09億元，其中自營商（自行買賣）買超2.89億元，自營商（避險）賣超13.96億元。

盤面上權值股多拉回休息，市場焦點關注中小型個股，個股成交量前三名分別是瑞軒（2489）、鴻準（2354）、長榮航（2618）；若以族群來看，今日表現撐盤的有營建、光電、玻璃，而跌幅較重的則是水泥、塑膠、金融。

三大法人 自營商

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