台股拉回收最低 再生醫療股逆勢上漲

台股29日開高走低，下跌195.91點，收在最低21,662.5點，跌幅0.9%，不過再生醫療族群不畏大盤下跌，訊聯基因、三顧攻上漲停板，訊聯（1784）、樂迦再生、國璽幹細胞漲幅逾7%，慧智（6615）、宣捷幹細胞漲幅超過5%。

賴清德就任新總統，過去政見曾提出「健康憲章」、「健康促進」與「百億癌症醫療基金」，預期新政府政策可望持續支持生醫產業，另外立法院「再生醫療」雙法正在加速審議，周五確定議程後，下周二就能三讀。

國內目前投入再生醫療的公司中，三顧及向榮已有細胞新藥進入三期臨床，訊聯的臍帶間質幹細胞新藥、沛爾的CAR-T也有各自的項目已進入二期臨床，艾萬霖等各家業者發展的外泌體新藥，也因被列為細胞衍生物而符合該項法案。

訊聯生技及子公司訊聯基因用於治療肺部纖維化的臍帶間質幹細胞新藥BU-01跨入人體臨床二期，目前針對急性呼吸窘迫症候群（ARDS）人體臨床二期收案已近50%；此外，治療乾眼症的臍帶間質幹細胞外泌體新藥ExoTear，榮獲CDE指標案件輔導，可望加速新藥開發。

三顧研發高聚合劑型人體幹細胞（M-Cell纖維母細胞），經台大醫院醫師張尚仁泌尿科團隊研究證實，可改善高齡病患的「膀胱逼尿肌功能低下」。三顧表示，高聚合劑型的人體幹細胞，注射於膀胱無力的老鼠膀胱後，發現可以促使器官組織修復改善。

法人分析，包括細胞治療公司長聖（6712）、向榮、樂迦及三顧；外泌體題材訊聯基因，基因定序公司慧智、腸病毒疫苗廠高端疫苗及安特羅等將是首波受惠政策利多的公司。