台股回檔修正跌195點收21,662點 台積電跌8元收857元

台股29日整體盤勢開高走低，繼28日創下歷史新高後回檔休息，收盤指數21,662.50點，跌195.91點、跌幅0.90%，成交金額4,695.98億元。反觀，櫃買指數續強，收漲0.15%。台積電（2330）則是收857元、跌8元。

觀察台股盤面，營建指數收漲1.2%，表現最為強勢，包括基泰強收漲停，皇昌、大將、聯上發、太設、愛山林、三發地產、國建、遠雄等股價紛紛回神收紅。

AI族群漲跌互見，健策、勤誠、研揚、高力、廣明等收紅；反觀緯創、智原、世芯-KY、聯發科、英業達、緯穎、廣達、日月光投控等則稍作回檔。

在近期資金輪動下，散熱族群集體強勢表態，包括協禧、雙鴻、健策、力致、奇鋐、業強、動力-KY、泰碩、建準、尼得科超眾等強勢表態；記憶體族群的力成、威剛、創見、永崴投控、晶豪科等收紅。

機器人概念股仍續強，欣技、三聯、大拓-KY、凌巨、輔信、泓格強勢攻漲停作收，昆盈、新漢、陞泰等表現續強。

其它強勢族群還有，光學族群的今國光、玉晶光、大立光、亞光；健身概念股的柏文、喬山、岱宇、力山；遊戲軟體族群的智冠、網龍、華義、橘子、歐買尬、大宇資等紛紛走強。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的變數包括：一、Fed 何時降息；二、美國與台灣企業財報與法說會展望；三、中國股市觸底後強彈，後續中國景氣是否能順利由谷底回升；四、520總統就職後兩岸關係。

展望台股後市，因為半導體大廠台積電及 ASML 對下半年以及2024年全年展望仍佳，且台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康，加上台股 ETF 市值已經是主動基金的3倍，重量級 ETF 在5~6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡，台股中長線持續看多，唯需留意短線漲多拉回修正，但若急跌或大幅修正，可伺機找買點。