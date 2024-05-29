散熱股狂飆還可不可以追？法人這麼說

台股在連續兩天創收盤新高後29日出現拉回，但散熱族群仍是熱呼呼，健策（3653）、雙鴻（3324）領軍衝，到底散熱股還可不可以追？法人直言，隨著出貨潮的爆發，散熱下半年仍有高點，此外，包括低位階的PCB、網通、除權息前的貨櫃海運、散裝也是值得留意的布局標的。

台股早盤以21,846.41點開低，一度翻紅拉升至21,906.1點，上漲47.69點，但在權值股走弱下，指數再往下跌，盤中再翻黑，一度下滑至21,702.7點，下跌155.71點，台股在連續兩天收盤創高後出現休息，盤面上以光電股、網通股、電子組件股等表現抗跌。

散熱股也是強勢指標，健策站穩千元之上，盤中漲幅逾5%；雙鴻以919元開高後走高，一度衝達965元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%，蓄勢千元挺進；奇鋐（3017）以789元開高後衝破800元關卡，一度拉升至817元，創下歷史新高，盤中漲幅逾2%；力致（3483）以190.5元開高後一度衝達漲停207元，盤中漲幅逾9%。

「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台，帶動散熱族群熱度不斷，繼健策登上千金股之後，市場關注雙鴻、奇鋐也有機會衝上千金，散熱三千金在望，散熱股人氣熱絡，到底散熱股狂飆之下，還可不可以買進？標的怎麼挑？

證券分析師張陳浩認為，散熱股的表現可說是AI中最強的族群，受惠於AI產業下半年出貨潮的帶動，散熱股下半年有機會再創高點，在這一波的強漲下，健策、奇鋐、雙鴻股價高，漲幅也大，可等拉回再佈局，另外，相對其他散熱股來說，尚未大漲且切入AI水冷產品的動力-KY（6591）可以留意，預期第2季營收可望雙升。

張陳浩表示，台股大盤雖出現休息，但因為新台幣仍強預期不會大回，目前仍以2萬點為支撐點 ，關鍵在美股後續的表現；因此，在選股上，除了散熱股之外，包括低位階的PCB，例如金居（8358）、聯茂（6213）、富喬（1815）等也可以留意。

另外，網通股也是29日的抗跌指標，包括爆量上漲的訊舟（3047）、台通（8011）、智邦（2345）、仲琦（2419）、明泰（3380）等都是上漲的表現，張陳浩也看好網通股的後續行情，尤其是具有AI及低軌衛星等題材的明泰，位階低、從本益比或營運成長上來看值得留意，另外，仲琦也可以關注。

台股位居高檔區，張陳浩還看好在除息前3家貨櫃股的表現，另外，散裝族群也有機會表現，可以留意裕民（2606）及新興（2605）。