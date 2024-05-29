緯創已接 GPU 急單、估值還便宜？大摩目標價喊破160元

代工大廠緯創（3231）30日將召開年度股東會，近期股價多空交戰激烈，摩根士丹利（大摩）證券指出，緯創目前正接到 Hopper 系列繪圖處理器（GPU）產品的相關急單，並給予緯創「優於大盤」評等、目標價由先前的158元升至168元。

大摩科技產業分析師高燕禾評析，緯創仍是主要的 GPU 供應商，基於2025年本益比僅11.7倍，因此目前估值還相對便宜，也是首選的AI ODM 公司之一，再次重申「優於大盤」評等。

高燕禾表示，目前已觀察到緯創的一些 GPU 急單，預計在未來幾個月內，將帶來略微成長動能。雖然訂單規模看似不大，增量訂單小於約5%，但對於緯創來說，仍然是一個小小的積極性因素。

另外，根據目前最新供應鏈調查，在輝達 Blackwell 系列產品量產之前，第2季和第3季度暫無放緩跡象，同時緯創還贏得美系企業客戶的 GB200機架項目，將對2025年業績有所貢獻，而定價及數量等相關細節缺乏具體資訊，預計緯創將在2024年下半年陸續公布好消息。