「中小當家」這檔銅板股爆量勁揚 位居個股成交量榜首

台股今（29）日開高走低，權值股多呈現拉回休息，盤面上以中小型銅板股當家，盤中個股成交量前10名中有8檔股價低於50元的股票，其中瑞軒（2489）爆超過10萬張大量，位居個股榜首，富喬（1815）衝上漲停，盤中成交量位居個股第三。

盤面上個股成交量前10中的銅板股有，瑞軒、富喬、新興（2605）、凌陽（2401）、訊舟（3047）、新光金（2888）、華航（2610）等。

瑞軒受惠面板報價回升，去年營收轉虧為盈，而今年4月合併營收18.02億元，月增8.6%，年大增62.5%，累計今年前四個月合併營收61.46億元，年增38.6%；瑞軒今日股價開高走高，盤中一度拉升至24.3元，創下近6年以來新高。

富喬先前提到，2024年營運力拚雙位數成長與轉盈的目標，並衝刺AI高階伺服器等所需高頻高速材料應用，計畫至2025年在台擴產Low DK高階材料，穩步拉升電子級產品比重從10%增至40%；富喬早盤以25.35元開出，盤中衝上漲停27.65元，創下12年新高，漲停買單逾2萬張。

散裝航商指出，時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶，新興4月營收3.76億元，月增2.71%，年增15.35%，累計前4月營收15.23億元，年增11.34%；新興以33.2元開出，最高一度拉升至34.8元，後續漲幅稍有收斂，盤中上漲逾4%，成交量逾8萬張，位居個股第四。