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台股高檔賣壓出籠 上下震盪逾180點

中央社／ 台北29日電

台股驚驚漲，今天早盤攻高後賣壓出籠，電子權值股弱勢，加權指數走勢震盪，盤中最高觸及21906點，最低下探21724點，上下震盪逾180點。

10時48分左右，台股加權指數下跌75.14點，為21783.27點，成交值約新台幣2537.02億元。

權值三雄台積電、鴻海、聯發科股價創高後，今天熄火。台積電盤中最多下跌7元至858元；鴻海下跌4.5元至181元；聯發科下跌35元至1275元。

AI指標輝達（NVIDIA）股價持續狂飆，支撐AI題材不墜，今天輪到散熱族群表現。力致一度亮燈漲停，雙鴻、奇鋐、健策盤中也都大漲超過4%。

長榮、萬海28日股東會，都提到全球海運運力短缺，第3季將進入旺季，憂缺船、缺櫃恐更加嚴重。航運股今天再度挺身而出，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中股價最高上漲超過2%。

法人分析，截至上週台股週線已連5紅，本週隨輝達執行長黃仁勳來台掀起熱潮，加權指數再創新高。由於下週台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，AI題材持續熱炒，看好台股短線還有戲。

野村投信投資策略部副總經理張繼文則認為，儘管台股長期向上，適合長期投資，然而現階段面對全球通膨高漲、以及股市高檔，投資人風險意識再起，接下來要挑對產業投資才能勝出大盤。

瑞銀28日舉行亞洲投資論壇（AIC），對台股看法也趨於保守，認為台股漲幅已超出預期；相較之下，其他新興亞股有更多投資機會，將台股投資建議轉為「中立」。

台股

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