台股17千金在望 散熱族群飆漲、雙鴻挑戰攻上千元

「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台，帶動散熱族群熱度不斷，繼健策（3653）衝上千金之後，雙鴻（3324）也往上飆漲，頻頻刷新歷史新高價，蓄勢朝千元挺進，台股17千金在望，另外，奇鋐（3017）則是突破800元，同樣創歷史新高價，是否持續挑戰千元關，也是市場關注重點。

散熱模組廠雙鴻因近期量價波動劇烈，遭列警示股公告4月自結稅後純益1.61億元，年增1.18倍，每股純益1.82元；雙鴻首季每股純益4.51元，累計今年前4月每股純益6.33元。

雙鴻今年來股價一路上衝，去年底以352.5元封關，29日以919元開高後走高，一度衝達965元，創下歷史新高，盤中漲幅逾5%，蓄勢千元挺進，台股有望出現17千金；統計雙鴻今年來股價漲幅（截至盤中天價高點）達173.75%。

雙鴻股東會已在日前召開，董事長林育申表示，目前伺服器占營收比重30~35%，其中，AI伺服器占整體伺服器比重超過50%，預估明年伺服器占營收比重將超過5成，AI伺服器的占比將更高。

最新的輝達 GB200人工智慧（AI）伺服器水冷散熱系統最快第3季末出貨，AI筆電也將導入水冷板，預計今年底出貨，董事長林育申強調，未來兩、三年業績將呈現爆發成長。

據了解，雙鴻水冷板產品已獲得兩大 CSP 客戶的訂單，並且導入三家 Tier 2供應商，預估明年市占率可望超過30%，雙鴻目前在水冷關鍵零組件部分包括水冷板、分歧管、CDU 等。

奇鋐（3017）第1季稅後純益15.64億元，季減6.4%，年增55.3%，為歷史次高，每股純益4.08元，奇鋐表示，首季是全年營運底部，看好第2季營收及毛利率優於首季，第3季將明顯成長，今年呈現季季好；29日以789元開高後衝破800元關卡，一度拉升至817元，創下歷史新高，盤中漲幅逾2%。