台股自4月22日低點反彈12.6% 市值型ETF看旺

近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，以及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，不僅重回二萬點大關之上，近二日更連創二日新高。法人表示，台股市值型ETF也隨之看漲，建議可定期定額長線布局。

若自4月22日加權指數反彈幅度計算，期間累積漲幅近12.6%，連帶台股市值型ETF表現也跟著水漲船高，若進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型ETF，上漲逾15%的ETF包括：群益台ESG低碳50、元大MSCI台灣、元大台灣50、國泰台灣領袖50。

法人分析，市值型ETF通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

其中，在台股市場中，有多檔市值型ETF可做選擇，而近年發行、較新型的市值型ETF在產品設計上，還多融入ESG低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的群益台ESG低碳50、著重企業公司治理表現的富邦公司治理等。

群益投信指出，以群益台ESG低碳50為例，便是提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握ESG永續投資大勢。透過層層的選股機制，選出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，能順勢參與台股多頭行情，也同步考量到台灣大多數龍頭企業都依賴出口。

在台灣減碳政策越趨明確和國際減碳潮流當道下，重視低碳管理的企業也相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望展現較為穩健的表現，更有望吸引資金配置，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。