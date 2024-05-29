台股本波反彈12.61% 市值型ETF跟著旺「這檔」漲最多
近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，不僅重回2萬點大關之上，近兩日更連創兩天新高，5月28日加權指數上漲54.64點，收在21,858.41點，若自本波低點以來計算反彈幅度，期間累積漲幅近12.61%，連帶台股市值型 ETF 表現也跟著水漲船高；進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型 ETF，以選股兼顧 ESG 低碳概念的群益台ESG低碳50（00923）表現最佳，上漲近15.7%，更勝大盤，其次為元大MSCI台灣（006203）和元大台灣50（0050）。
財富管理專家表示，市值型 ETF 通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型 ETF 來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。
財富管理專家指出，在台股市場中，便有多檔市值型 ETF 可做選擇，而近年發行、較新型的市值型 ETF 在產品設計上，還多融入 ESG 低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的00923群益台 ESG 低碳50、著重企業公司治理表現的00692富邦公司治理等。
財富管理專家進一步說明，以近期表現最突出的市值型 ETF-00923群益台 ESG 低碳50為例，便是提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握 ESG 永續投資大勢。00923透過層層淨化的選股機制，選出 ESG 評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，能順勢參與台股多頭行情，也同步考量到台灣大多數龍頭企業都依賴出口，在台灣減碳政策越趨明確和國際減碳潮流當道下，重視低碳管理的企業也相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望展現較為穩健的表現，更有望吸引資金配置，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言