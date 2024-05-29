快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

台股本波反彈12.61% 市值型ETF跟著旺「這檔」漲最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，不僅重回2萬點大關之上，近兩日更連創兩天新高，5月28日加權指數上漲54.64點，收在21,858.41點，若自本波低點以來計算反彈幅度，期間累積漲幅近12.61%，連帶台股市值型 ETF 表現也跟著水漲船高；進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型 ETF，以選股兼顧 ESG 低碳概念的群益台ESG低碳50（00923）表現最佳，上漲近15.7%，更勝大盤，其次為元大MSCI台灣（006203）和元大台灣50（0050）。

財富管理專家表示，市值型 ETF 通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型 ETF 來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

財富管理專家指出，在台股市場中，便有多檔市值型 ETF 可做選擇，而近年發行、較新型的市值型 ETF 在產品設計上，還多融入 ESG 低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的00923群益台 ESG 低碳50、著重企業公司治理表現的00692富邦公司治理等。

財富管理專家進一步說明，以近期表現最突出的市值型 ETF-00923群益台 ESG 低碳50為例，便是提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握 ESG 永續投資大勢。00923透過層層淨化的選股機制，選出 ESG 評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，能順勢參與台股多頭行情，也同步考量到台灣大多數龍頭企業都依賴出口，在台灣減碳政策越趨明確和國際減碳潮流當道下，重視低碳管理的企業也相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望展現較為穩健的表現，更有望吸引資金配置，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。

台股4/22波段低點反彈以來，市值型ETF表現前十強。（資料來源：CMoney、2024/05/28）
台股4/22波段低點反彈以來，市值型ETF表現前十強。（資料來源：CMoney、2024/05/28）

ESG ETF 台股

延伸閱讀

台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

開發金：台股指數已到預期高點 不為股利增加股票投資

相關新聞

台股本波反彈12.61% 市值型ETF跟著旺「這檔」漲最多

近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，不...

台股開盤小跌12點後翻紅續戰22,000點 台積電開跌4元

台股29日開盤跌12.00點，開盤指數21,846.41點；台積電（2330）以861元開盤，跌4元。凱基投顧表示，由技...

NVIDIA股價飆近7% 台股市值挑戰70兆大關

台股在聯發科、鴻海等AI概念股走穩下，28日指數終場上漲54.64點，收在21858.41點，續創歷史新高，推升上市公司...

瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

瑞銀今年來對台股始終抱持正向樂觀看法，但在昨（28)日亞洲投資論壇（AIC）中看法則趨於保守。基於台股漲幅已超出預期、其...

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤...

瑞銀亞洲論壇看半導體股 喊買台積、世界

瑞銀「亞洲投資論壇」昨（28）日進入第二天，議程聚焦在亞洲半導體產業領域，特別是相關台系指標廠台積電、世界先進、日月光投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。