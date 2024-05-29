台股本波反彈12.61% 市值型ETF跟著旺「這檔」漲最多

近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股大盤自4月22日波段低點反彈，不僅重回2萬點大關之上，近兩日更連創兩天新高，5月28日加權指數上漲54.64點，收在21,858.41點，若自本波低點以來計算反彈幅度，期間累積漲幅近12.61%，連帶台股市值型 ETF 表現也跟著水漲船高；進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型 ETF，以選股兼顧 ESG 低碳概念的群益台ESG低碳50（00923）表現最佳，上漲近15.7%，更勝大盤，其次為元大MSCI台灣（006203）和元大台灣50（0050）。

財富管理專家表示，市值型 ETF 通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型 ETF 來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

財富管理專家指出，在台股市場中，便有多檔市值型 ETF 可做選擇，而近年發行、較新型的市值型 ETF 在產品設計上，還多融入 ESG 低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的00923群益台 ESG 低碳50、著重企業公司治理表現的00692富邦公司治理等。