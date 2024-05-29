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台股開盤小跌12點後翻紅續戰22,000點 台積電開跌4元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股29日開盤跌12.00點，開盤指數21,846.41點；台積電（2330）以861元開盤，跌4元。凱基投顧表示，由技術面觀察，目前大盤與月線之間的乖離率持續維持在4%附近，乖離程度仍未脫離今年以來的高檔警戒區。

展望台股後市，雖然大盤屢創新高，但短線隨時都有可能因修正技術面過大的乖離而出現震盪拉回走勢，但只拉回能夠守住周一所留下的多方缺口（21,669~21,608點），大盤仍可維持短線強多創高走勢，上檔有機會向22,000~22,200點挑戰。

操作方面，雖然AI概念股開始出現漲多拉回的現象，但像是觀光、散裝航運、汽車零組件、IC設計等類股開始接棒上攻，不過，類股輪動節奏相當快，操作強勢股應盡量趁震盪拉回之際逢低承接。

周二（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,852.86點，下跌216.74點、跌幅0.55%；S&P500指數上漲0.02%；那斯達克指數上漲0.5%；費半指數上漲1.8%。台積電ADR周二小跌0.4%，收159.41美元，較台北交易溢價18.6%。

在輝達大漲激勵之下，美國股市那斯達克綜合指數周二有史以來首度突破17,000點關卡。道瓊工業指數則收低，受美國公債殖利率上漲所拖累。

美國公債殖利率飆升對美股構成壓力。據 Tradeweb，美國基準10年期公債殖利率收在4.542%，高於上周五的4.471%。由於數據顯示美國消費者信心在5月意外上升且美國公債銷售疲軟，公債受到衝擊。

美國股票交易周二起縮短結算時間，由T+2減為T+1，主管機構希望此舉能降低全球最大市場的風險並提高效率，也預料會暫時增加投資人的交易失敗率。

富蘭克林證券投顧表示，本周聚焦美國4月個人消費支出（PCE）通膨率，將牽動聯準會降息預期。而根據芝商所FedWatch數據顯示，首次降息時點遞延至11月，隨最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力，投資人擔憂這可能使他們將成本轉嫁給消費者，故改為預計年內僅會降息一次。

三大法人周二集中市場合計賣超22.6億元：外資及陸資（含外資自營商）賣超24.0億元，投信賣超17.9億元，自營商買超19.2億元。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局0.03億元偏多部位，自營商則布局 0.21億元偏空部位。兩主力淨部位大致未變，皆持有約2.3億元的偏多部位，不過以指數上漲，但偏多部位未增來看，兩主力應皆小幅獲利了結。

選擇權未平倉部分，5月W5周選價平近9檔賣權最大未平倉上升100點至 21,600點，買權最大未平倉仍為22,000點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤加碼632口空單，日盤則加碼383口空單，未平倉淨空單增至-9,335口；十大特定法人加碼1,209口空單至-6,283口。外資小幅加碼空單，依舊偏空。十大特法小幅加碼空單，亦為偏空。

展望後市，上周傳產類股表現平平，直到本周開始出現資金買盤進駐，而主流電子權值股出現漲多休息的跡象。若此資金輪動現象延續，將使台指期漲勢暫緩，於22,000點整數大關高檔整理，此時權值較小的電子股、傳產股可能將有表現機會。一旦資金重回權值股，台指期將再起漲勢。

外資 美國公債

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