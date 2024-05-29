快訊

囤積10年的米好好吃？泰國官員吃米作秀的政治算計

北韓發射偵察衛星失敗！金正恩罕見證實曝原因 誓言再接再厲

與李易結婚13年被爆「分居半年」 六月：現在各過各的

NVIDIA股價飆近7% 台股市值挑戰70兆大關

中央社／ 台北29日電
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）。路透
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）。路透

台股在聯發科、鴻海等AI概念股走穩下，28日指數終場上漲54.64點，收在21858.41點，續創歷史新高，推升上市公司總市值達到新台幣69兆5483億元。

人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）週二在美股股價再度飆漲74.32美元或6.98%，收在1139.01美元，續創歷史天價，可望帶動國內AI概念股續強連動，法人持續看好台股後勢，上市公司總市值最快今天就有機會挑戰70兆元大關。

投資人等待本週稍晚將出爐的美國關鍵就業數據，將牽動聯準會（Fed）政策走向，美股週二漲跌互見。道瓊工業指數終場下跌216.73點或0.55%，收在38852.86點；標普500指數上漲1.32點或0.02%，收在5306.04點；科技股為主的那斯達克指數上漲99.09點或0.59%，收在17019.88點；費城半導體指數上漲96.95點，或1.86%，收在5317.87點。

科技股方面，除了輝達股價飆漲，超微（AMD）週二大漲5.25美元或3.16%，收在171.61美元；英特爾（Intel）、高通也都上漲超過1%；台積電ADR小跌0.59美元或0.37%，收在159.41美元。

法人分析，美國晶片股表現強勁，有利台灣半導體供應鏈股價表現，尤其輝達執行長黃仁勳目前人在台灣，台北國際電腦展（COMPUTEX）下週即將登場，相關題材熱度不墜，台股行情短線應該不會這麼快降溫。

不過法人提醒，台積電漲多後，昨天尾盤急殺翻黑，在美股掛牌的ADR也是下跌，台積電是權值王，與台股指數連動性高，投資人仍需居高思危，提防漲多後的回檔賣壓。

NVIDIA 台積電 台股指數

延伸閱讀

台北電腦展夢幻秀 技嘉迎半導體三巨頭站台

技嘉水冷技術 業界按讚

私人行程大公開 輝達執行長黃仁勳證實跟張忠謀餐敘

AI教父黃仁勳忙裡偷閒 到處吃美食

相關新聞

台股開盤小跌12點後翻紅續戰22,000點 台積電開跌4元

台股29日開盤跌12.00點，開盤指數21,846.41點；台積電（2330）以861元開盤，跌4元。凱基投顧表示，由技...

NVIDIA股價飆近7% 台股市值挑戰70兆大關

台股在聯發科、鴻海等AI概念股走穩下，28日指數終場上漲54.64點，收在21858.41點，續創歷史新高，推升上市公司...

瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

瑞銀今年來對台股始終抱持正向樂觀看法，但在昨（28)日亞洲投資論壇（AIC）中看法則趨於保守。基於台股漲幅已超出預期、其...

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤...

瑞銀亞洲論壇看半導體股 喊買台積、世界

瑞銀「亞洲投資論壇」昨（28）日進入第二天，議程聚焦在亞洲半導體產業領域，特別是相關台系指標廠台積電、世界先進、日月光投...

就市論勢／紡織、航運有表現機會

加權指數昨（28）上漲54點、收21,858點。「辣個男人」輝達執行長黃仁勳來了，因此近期AI股又開始動起來，推升大盤漲勢。強勢類股從AI延伸到AI PC，微軟近期揭露新一代NPU加速的AI筆電Copilot＋PC，推升PC、NB組裝廠的強勢表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。