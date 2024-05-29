NVIDIA股價飆近7% 台股市值挑戰70兆大關

台股在聯發科、鴻海等AI概念股走穩下，28日指數終場上漲54.64點，收在21858.41點，續創歷史新高，推升上市公司總市值達到新台幣69兆5483億元。

人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）週二在美股股價再度飆漲74.32美元或6.98%，收在1139.01美元，續創歷史天價，可望帶動國內AI概念股續強連動，法人持續看好台股後勢，上市公司總市值最快今天就有機會挑戰70兆元大關。

投資人等待本週稍晚將出爐的美國關鍵就業數據，將牽動聯準會（Fed）政策走向，美股週二漲跌互見。道瓊工業指數終場下跌216.73點或0.55%，收在38852.86點；標普500指數上漲1.32點或0.02%，收在5306.04點；科技股為主的那斯達克指數上漲99.09點或0.59%，收在17019.88點；費城半導體指數上漲96.95點，或1.86%，收在5317.87點。

科技股方面，除了輝達股價飆漲，超微（AMD）週二大漲5.25美元或3.16%，收在171.61美元；英特爾（Intel）、高通也都上漲超過1%；台積電ADR小跌0.59美元或0.37%，收在159.41美元。

法人分析，美國晶片股表現強勁，有利台灣半導體供應鏈股價表現，尤其輝達執行長黃仁勳目前人在台灣，台北國際電腦展（COMPUTEX）下週即將登場，相關題材熱度不墜，台股行情短線應該不會這麼快降溫。

不過法人提醒，台積電漲多後，昨天尾盤急殺翻黑，在美股掛牌的ADR也是下跌，台積電是權值王，與台股指數連動性高，投資人仍需居高思危，提防漲多後的回檔賣壓。