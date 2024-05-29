凱基投顧籲留意追高風險 短線觀察四大指標

台股自4月以來震盪劇烈後再度創高，主要反映美國聯準會（Fed）鮑爾放鴿提振市場短期風險偏好，但凱基投顧提醒投資人短線仍需留意追高風險，主要有四大原因，首先是在通膨詭譎難測之下，市場對聯準會的降息預期如同水能載舟亦能覆舟，不建議單純憑藉降息預期即貿然追高；第二，本次企業財報與法說延續上季「只有AI好，其他都不好」的基調，製造業仍呈現弱復甦態勢；第三，市場對AI股的期待太高很難再推升股價；最後，台股近期領漲族群主要集中在少數大型權值股與景氣落後股，這往往是波段漲勢即將告一段落的重要訊號。

凱基投顧彙整本次企業財報與法說，大約6成次族群2024年獲利預估值遭下修，僅3成次族群獲得上修、1成次族群維持原估值。科技族群獲利預估值遭下修最明顯者依序是ABF、手機組裝、網通、網通PCB、二線晶圓代工、IC設計服務、矽晶圓等，背後反映PC、手機、消費性電子、歐洲網路設備等終端需求景氣雖已觸底或即將觸底，惟復甦情況並不明顯；而獲利少數被上修者主要是銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工等，都是受惠AI伺服器的強勁拉貨。非科技族群獲利預估遭下修依序則是鋼鐵、塑化、綠能、重電、餐飲、汽車零組件、工業自動化等，反映中國經濟陷入困境；獲利被上修主要則是貨櫃航運、航空、自行車、食品、觀光等，除貨櫃航運受惠地緣政治紅利外，其餘多與台灣內需強勁有關。

而台股4月以來多次出現下跌家數大於上漲家數，更曾出現兩者差距高達1,000家以上，凱基投顧報告指出，指數高檔區若頻繁出現「每日淨下跌家數大幅提高」，通常是波段漲勢來到末段的警訊；其次，近期領漲族群更集中在少數大型權值股或金融股，由於金融股通常是典型的景氣落後族群，「金融股顯著貢獻指數漲點」亦是波段漲勢末段的注意訊號，建議投資人維持防禦型操作，首選高股息與低評價兼具個股。

此外，「凱基股股漲」主持人暨資深分析師許高銘表示，AI股指標輝達財報及財測數據，是影響近期盤勢的重要關鍵，建議投資人可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，掌握市場最新脈動及關注重點。