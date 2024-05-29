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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

市值型ETF 00905 吸走鎂光燈

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

近期台股創高，但從產業類別來看，漲幅主要集中在大型權值股，帶動加權指數連連創下歷史新高，但反觀中小型類股表現溫吞，這也顯示多頭氣氛並不全面；另一方面，聯準會雖受制於通膨頑強而對降息政策持保守態度，但在鮑爾的談話中亦暗示目前並沒有再次升息的選項，可推測後續不會出現更加緊縮的貨幣環境。

對此，富蘭克林華美投信認為，對於利率較為敏感的科技類股而言，相對有利。而美國10年期公債殖利率也由4.5%以上持續下滑至4.3%左右，加上台股主要科技大廠的財報營收亮眼，在尚未出現大幅下修訂單展望的情形，整體產業仍維持偏正向看法。

不過，近期類股及個股輪動快速，上漲結構分布亦不夠平均，加上台股續創高後，20,000點大關站穩後的高檔獲利了結賣壓，建議投資人仍以分批布局的方式進行投資，降低高檔單筆大額加碼的風險，並持續定期定額參與台股後勢表現。

在標的挑選上，考量近期類股輪動頻繁且較難預測、且部分類股籌碼較為紊亂，因此與大盤連動性較高且類股分散性較佳的市值型ETF會是比較適合長期投資的選擇，00905(FT臺灣Smart)在近一年報酬已高達45.4%，其追蹤的指數為特選Smart多因子指數，透過多因子選股策略，在牛市行情乘風而上、熊市行情挑選價值、盤整時以品質來強健抗震，以達到超額報酬機會，其獨特的操作策略也是近期備受關注焦點之一。

台股 權值股 聯準會

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