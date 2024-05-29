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瑞銀亞洲論壇看半導體股 喊買台積、世界

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

瑞銀「亞洲投資論壇」昨（28）日進入第二天，議程聚焦在亞洲半導體產業領域，特別是相關台系指標廠台積電（2330）、世界先進（5347）、日月光投控（3711）。瑞銀維持「買進」台積電、世界先進，重申對日月光投控的「中立」評級。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞指出，台積電重申結構性長期毛利率目標為53%或更高，這已考量到海外擴張因素。隨著各廠區供應靈活性轉佳，台積電正透過銷售更高價值的產品，來因應成本的增加。

林莉鈞預估，台積電毛利率可望從第2季的52%略增至下半年的52.3%，原因是產能利用率趨於穩定，今年營收則可望符合目標、達到年增20%-25%，遠高於業界平均。依台積電估計，今年全球半導體（記憶體除外）的全年營收將成長10%。

林莉鈞指出，台積電2奈米製程需求高於3奈米，主要來自於高效能運算（HPC）及高階智慧機。

林莉鈞基於對台積電2025年的預估獲利，給予20倍的本益比，重申「買進」評級，目標價則從上月的900元升至1,000元，居外資圈第三高，僅次於花旗的1,030元、滙豐的1,025元。

世界先進方面，預估第2季晶圓出貨季增18%，平均售價季減3%。隨電源管理IC（PMIC）需求穩固，更多來自歐洲、日本及中國大陸IC設計客戶的PMIC代工量大增、汽車與工業電子需求復甦，將有利下半年產能利用率與毛利率提升。林莉鈞指出，世界第3季營收可望季增8%，將受惠於周期改善等利多，重申「買進」評級及目標價97元。

至於日月光投控，林莉鈞基於股價已反映先進封裝產業的利多，維持「中立」評級、目標價146元不變。

半導體 台積電 毛利率

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