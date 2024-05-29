瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

瑞銀今年來對台股始終抱持正向樂觀看法，但在昨（28)日亞洲投資論壇（AIC）中看法則趨於保守。基於台股漲幅已超出預期、其他新興亞股投資機會更多等原因，對台股的投資建議為「中立」，是第一家轉保守的外資。

瑞銀之前對於台股大盤今年的預估點數一再調高，去年底時仍不到2萬點，到今年第1季時再度調高，預估台股正常情況下，目標指數看19,125點，樂觀情境下上看至21,670點，位居外資法人中樂觀程度第一。不過，台股最近驚驚漲，已突破瑞銀的最樂觀情境預估。

而且，台股漲幅已高居亞股第一，今年來強漲逾兩成，更凸顯其他亞股的投資價值。因此，瑞銀將台韓股市均列為「中立」，轉而對中國大陸、香港、馬來西亞及菲律賓等股市列為「優於大盤」。這是外資圈中，第一家看台股前景轉趨保守的法人機構。

瑞銀指出，台韓科技股估值相對其他新興市場溢價。瑞銀的亞太科技分析師更認為，半導體族群的復甦腳步並不一致，但由於相關族群股價表現優異，將溢價推升到十年來最高，使得對整體市場樂觀情緒正在被逐漸消化。

瑞銀亞太區策略分析師認為，整體來看，亞太企業今明兩年企業獲利成長率可達12-14%。投資人可注意四大影響因素，包括內需、科技周期觸底、美國10年期公債殖利率將在高點維持更長的時間、國際油價上揚。

事實上，瑞銀對台股看法轉趨「中立」，也與看好的中國大陸市場有關。瑞銀指出，目前全球仍有不少投資人輕倉中國股市，尚未參與這一輪的多頭浪潮，因此，預期中國股市仍有進一步走高的空間。

反觀台灣以及韓國股市，由於這波大漲後，估值變得相對昂貴，對全球資金來說，更有誘因轉進估值相對具有吸引力的中港股市，其中，尤以歐系資金更較美系資金願意重返中國市場。因此，隨著各個市場估值出現變化，因此對於台韓股市轉趨保守。

產業方面，瑞銀仍相對看好台系的晶圓代工股，包括台積電（2330）、世界先進等均建議「買進」；AI指標股聯發科也建議「買進」，目標價更大升至1,550元。