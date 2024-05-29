台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤漲幅，終場收在21,858點，上漲54點，仍然續創歷史新高。

據了解，最後一盤外資主要大砍台積電（2330），使得台積股價從872元急跌至865元收盤，由紅翻黑。根據進出券商與平均賣價進行交叉比對，昨日主要摜壓台積電的賣盤多來自外資，包括：摩根大通、里昂、摩根士丹利、野村、高盛、瑞銀與美銀證券等。統計顯示，外資昨日賣超台積電5,623張，共48.7億元。

三大法人昨日合計賣超台股22.6億元，其中，外資賣超24億元，結束連四買；投信由買轉賣超17.9億元；自營商買超19.2億元，連三買。八大公股行庫則買超12.9億元，終止連五賣。

美股27日因陣亡將士紀念日休市，台股延續前一日的氣勢，昨日開高後一路走高，臨收盤前，指數仍上漲127點，來到21,931點的盤中歷史新高，最後一盤卻殺出345億元，衝擊指數瞬間收斂漲點達73點，使終場指數僅上漲54點、收21,858點，成交量比前一日縮減至4,851億元。

盤面上，主要類股及個股均漲多跌少。19大類股中，僅食品、電機機械股收黑，其餘都上漲，其中尤以觀光餐旅指數大漲2.9%最強，再來是其他類股漲2.1%、航運股漲1.7%。

今年來台股大漲21.9%，高居亞股第一，在全球主要指數中也是名列前茅。台股最近驚驚漲，集中市場市值昨日擴大到69.8兆元，再創歷史新高，櫃買市場市值也增加到6.4兆元，上市櫃合計總市值76.22兆元，續創歷史新高。