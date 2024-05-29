快訊

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤漲幅，終場收在21,858點，上漲54點，仍然續創歷史新高。

據了解，最後一盤外資主要大砍台積電（2330），使得台積股價從872元急跌至865元收盤，由紅翻黑。根據進出券商與平均賣價進行交叉比對，昨日主要摜壓台積電的賣盤多來自外資，包括：摩根大通、里昂、摩根士丹利、野村、高盛、瑞銀與美銀證券等。統計顯示，外資昨日賣超台積電5,623張，共48.7億元。

三大法人昨日合計賣超台股22.6億元，其中，外資賣超24億元，結束連四買；投信由買轉賣超17.9億元；自營商買超19.2億元，連三買。八大公股行庫則買超12.9億元，終止連五賣。

美股27日因陣亡將士紀念日休市，台股延續前一日的氣勢，昨日開高後一路走高，臨收盤前，指數仍上漲127點，來到21,931點的盤中歷史新高，最後一盤卻殺出345億元，衝擊指數瞬間收斂漲點達73點，使終場指數僅上漲54點、收21,858點，成交量比前一日縮減至4,851億元。

盤面上，主要類股及個股均漲多跌少。19大類股中，僅食品、電機機械股收黑，其餘都上漲，其中尤以觀光餐旅指數大漲2.9%最強，再來是其他類股漲2.1%、航運股漲1.7%。

今年來台股大漲21.9%，高居亞股第一，在全球主要指數中也是名列前茅。台股最近驚驚漲，集中市場市值昨日擴大到69.8兆元，再創歷史新高，櫃買市場市值也增加到6.4兆元，上市櫃合計總市值76.22兆元，續創歷史新高。

台積電 台股

延伸閱讀

美股改採T+1台股跟進？金管會：蒐集研議中

台股創高 新台幣連2升攀近半個月高點

五大壽險金控首季台股部位達1.71兆、季增逾千億元 僅一金控市值減少

魏哲家密訪ASML 外媒：台積電不買High-NA EUV立場鬆動？

相關新聞

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤...

瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

瑞銀今年來對台股始終抱持正向樂觀看法，但在昨（28)日亞洲投資論壇（AIC）中看法則趨於保守。基於台股漲幅已超出預期、其...

瑞銀亞洲論壇看半導體股 喊買台積、世界

瑞銀「亞洲投資論壇」昨（28）日進入第二天，議程聚焦在亞洲半導體產業領域，特別是相關台系指標廠台積電、世界先進、日月光投...

就市論勢／紡織、航運有表現機會

加權指數昨（28）上漲54點、收21,858點。「辣個男人」輝達執行長黃仁勳來了，因此近期AI股又開始動起來，推升大盤漲勢。強勢類股從AI延伸到AI PC，微軟近期揭露新一代NPU加速的AI筆電Copilot＋PC，推升PC、NB組裝廠的強勢表現。

來億公開申購 6月5日抽籤

富邦證券輔導的來億-KY（6890）上市前現金增資發行普通股承銷案，昨（28）日完成競價開標。

信驊、聯發科 外資喊買

AI浪潮趨勢前景亮，股王信驊（5274）、AI指標股聯發科受惠外資圈接連按讚，激勵股價強勢衝高。外資高盛證券將信驊目標價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。