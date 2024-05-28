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證交所法規課 明起登場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證券商從業人員法規及業務宣導課程場次
證券商從業人員法規及業務宣導課程場次

臺灣證券交易所舉辦的「2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程」即將登場，將分上、下半年二階段式密集推動，每階段辦理約八場，預計全年度最多可達近3,000人次的宣導目標。

證交所表示，今年即將鳴槍起跑的上半年法規宣導議程規畫，預計分為三個梯次舉辦。第一梯次首站由台中市拔得頭籌，選定於5月底率先辦理；其次則為科技業群聚、年輕族群比率極高的新竹市。

因採分區輪流辦理模式，6月上旬起，專業宣導團隊將轉赴台南市及高雄市，積極服務當地業者；6月下旬則班師回朝，於台北市連續開講四場。

此次證券商從業人員法規宣導課程所涵蓋範圍，主要為證期局就政策面的闡釋，由其派員講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護及防範金融詐騙等。

證交所部分，則由券商輔導部與交易部分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等業務注意事項。

歷年以來，證交所辦理法規及業務宣導課程的對象，主要都是證券商日常第一線處理客戶關係，實務作業經驗較豐富的基層工作人員，以期彼此交換心得與意見。

除各項理論與實務新知介紹外，證交所例行每年皆不惜投注人力物力舉辦宣導活動，更重要的目的，在於提醒從業人員，隨時隨地扮演好自己的角色，不僅本身應留意各類法遵面要求，也要照顧投資人權益，適時關懷提問，預防金融剝削，並根據客戶特性，評估合適的金融商品。

配合政府金融革新腳步，證交所今年決定恢復疫情前的辦理規模，採上下半年分階段辦理，並規畫於第2季及第4季，分別辦理一系列的法規說明活動，以提升宣導頻率與效能。

證交所 證券商

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