來億公開申購 6月5日抽籤

加權指數昨（28）上漲54點、收21,858點。「辣個男人」輝達執行長黃仁勳來了，因此近期AI股又開始動起來，推升大盤漲勢。強勢類股從AI延伸到AI PC，微軟近期揭露新一代NPU加速的AI筆電Copilot＋PC，推升PC、NB組裝廠的強勢表現。

2024-05-28 23:42