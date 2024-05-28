來億公開申購 6月5日抽籤
富邦證券輔導的來億-KY（6890）上市前現金增資發行普通股承銷案，昨（28）日完成競價開標。
本次來億-KY承銷案採競價拍賣，股數為19,991千股，最低得標價格為每股新台幣110元，最高得標價格為每股298元，得標加權平均價格為每股新台幣125.30元，承銷價訂為85元。
另外，本次亦辦理公開申購，股數為5,098千股，申購價格85元，5月30日至6月3日為公開申購期間，6月5日公開抽籤，預計6月12日掛牌上市。
富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋以及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要的客戶，包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，獲利穩定成長。
此外，來億-KY也積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸以及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求。
來億-KY的2023年營收為280.1億元，每股稅後純益（EPS）6.26元；2024年第1季營收77.7億元、EPS達3.36元，皆較去年同期大幅成長。
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