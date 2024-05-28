就市論勢／紡織、航運有表現機會

盤勢分析

加權指數昨（28）上漲54點、收21,858點。「辣個男人」輝達執行長黃仁勳來了，因此近期AI股又開始動起來，推升大盤漲勢。強勢類股從AI延伸到AI PC，微軟近期揭露新一代NPU加速的AI筆電Copilot＋PC，推升PC、NB組裝廠的強勢表現。

建構AI的資料中心，電力供應將成為重要瓶頸，重電股經過一兩個月修正，股價已回到較低的位置。電力設備的訂單能見度長，要維持電力的正常供給又要節能減排，更新電力設備成為這些重電股未來營運成長的關鍵趨勢。

投資建議

指數維持在高檔，須留意風險，快進快出。除AI產業，低軌衛星也是第2季重要的投資重心，相關供應鏈的財報明顯優於市場預估，股價基期並不高，可關注受惠的PCB供應商。

傳產股可以留意紡織股、營建股、航運股、生技股等。紡織股受惠客戶庫存調整完畢、訂單回籠，下半年成長幅度加大，股價基期仍低，可以注意運動及休閒服飾的相關供應商。

海運股受到紅海因素，供需結構呈現失衡，目前即將進入貨櫃運價的旺季時刻，廠商準備運往歐洲耶誕消費旺季的訂單。散裝供需結構遠優於貨櫃，即使紅海危機結束，運價韌性要強過於貨櫃，仍可提供良好的獲利支撐。航空股第1季財報優於預期，客貨運兩旺使得航空業利潤能延續第2季，加上殖利率保護，航空股有機會持續表現。