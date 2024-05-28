淨零減碳論壇 30日開講
臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所攜手政治大學商學院金融科技研究中心，將於30日共同舉辦「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，從企業在淨零排碳時代下面臨的碳風險出發，探討永續金融與碳權交易市場發展，如何助企業減碳轉型。論壇邀集國內大專院校、產業界代表及國內外交易所等專家學者，包括臺北大學資源所教授李堅明講述「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」，及台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲發表「永續金融協助企業減碳與台灣碳交易市場發展契機」專題演講，探討企業淨零趨勢及契機。
並辦理「台灣淨零減碳政策與碳交易市場未來發展」及「永續金融協助企業永續數位雙軸轉型提升企業影響力」兩場圓桌焦點對談，期透過永續金融支持，為企業在碳管理與碳權交易市場等提供多元解決方案，推動企業實現永續發展。
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