快訊

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

淨零減碳論壇 30日開講

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所攜手政治大學商學院金融科技研究中心，將於30日共同舉辦「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，從企業在淨零排碳時代下面臨的碳風險出發，探討永續金融與碳權交易市場發展，如何助企業減碳轉型。論壇邀集國內大專院校、產業界代表及國內外交易所等專家學者，包括臺北大學資源所教授李堅明講述「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」，及台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲發表「永續金融協助企業減碳與台灣碳交易市場發展契機」專題演講，探討企業淨零趨勢及契機。

並辦理「台灣淨零減碳政策與碳交易市場未來發展」及「永續金融協助企業永續數位雙軸轉型提升企業影響力」兩場圓桌焦點對談，期透過永續金融支持，為企業在碳管理與碳權交易市場等提供多元解決方案，推動企業實現永續發展。

減碳 王儷玲 金融科技

延伸閱讀

00923有ESG還不夠加上低碳…適合定期定額的好標的！ 專家：牛市更會漲、熊市更抗跌

00878規模逾新台幣2,843.9億！受益人數破128萬人

證交所、碳交所攜手政治大學 共談永續金融如何協助企業減碳

環境部長專訪／彭啟明：碳費費率「斜率向上」 新制愈早上路愈好

相關新聞

台股殺尾盤…外資砍台積 終場漲幅收斂…仍續創新高

台股昨（28）日在電子、金融、傳產等三大類股齊步發力下，指數開高走高，然而最後一盤卻遭外資摜壓，指數急挫73點，收斂大盤...

瑞銀亞洲論壇 保守看台股…強調漲幅已超出預期

瑞銀今年來對台股始終抱持正向樂觀看法，但在昨（28)日亞洲投資論壇（AIC）中看法則趨於保守。基於台股漲幅已超出預期、其...

瑞銀亞洲論壇看半導體股 喊買台積、世界

瑞銀「亞洲投資論壇」昨（28）日進入第二天，議程聚焦在亞洲半導體產業領域，特別是相關台系指標廠台積電、世界先進、日月光投...

就市論勢／紡織、航運有表現機會

加權指數昨（28）上漲54點、收21,858點。「辣個男人」輝達執行長黃仁勳來了，因此近期AI股又開始動起來，推升大盤漲勢。強勢類股從AI延伸到AI PC，微軟近期揭露新一代NPU加速的AI筆電Copilot＋PC，推升PC、NB組裝廠的強勢表現。

來億公開申購 6月5日抽籤

富邦證券輔導的來億-KY（6890）上市前現金增資發行普通股承銷案，昨（28）日完成競價開標。

信驊、聯發科 外資喊買

AI浪潮趨勢前景亮，股王信驊（5274）、AI指標股聯發科受惠外資圈接連按讚，激勵股價強勢衝高。外資高盛證券將信驊目標價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。