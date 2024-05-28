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台股創高 新台幣連2升攀近半個月高點

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

美國重要通膨指標本週出爐，市場略顯觀望，美元指數陷入整理，新台幣匯率則在台股勁揚、出口商拋匯帶動下，匯價連2升，今天收盤收32.168元，小升1.9分，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至16.28億美元。

美國本週將公布聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），觀望情緒轉濃，美元指數向下修正，亞幣鬆一口氣，順勢反彈。

央行統計，美元指數今天下跌0.29%，主要亞幣除了人民幣較弱、微跌0.03%，其餘普遍走揚，日圓微升0.01%，新台幣小漲0.06%，韓元升勢較猛、勁揚0.39%。

美股週一休市，不過台股有利多加持，動能充足。輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起旋風，AI概念股發燙，帶領台股持續攻高，27日大漲238.43點，改寫收盤新高後，今天再展攻勢，以21858.41點作收，續創新高。

新台幣兌美元今天開盤價為32.17元，隨著台股持續創高，匯價維持偏升走勢，最高32.125元、最低32.18元。

外匯交易員指出，外資今天匯入力道不如昨天強勁，加上進出口商勢均力敵，新台幣匯價呈現窄幅波動，但台股頻頻創高、美元疲態漸顯，均是驅動新台幣走升的因素。

美國本週將公布關鍵PCE數據，市場屏息以待，不過外匯交易員認為，只要數據沒有出乎意料地強勁，讓美元重啟升勢，市場氛圍不會有太大改變；在美股、台股熱絡之下，熱錢可望持續湧入，支撐新台幣匯價偏升整理，繼續靠向32元大關。（編輯：林淑媛）1130428

匯價 台股 新台幣

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