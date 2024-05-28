快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

柏瑞投信特別股第2季報告：降息預期不變 特別股價格具回升空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今(2024)年來通膨意外具僵固性，使得基準利率仍維持在限制性區間高檔，市場預期美國聯準會(Fed)最早9月才開始降息，且全年降息幅度縮減至1-2碼。在美國10年期公債殖利率上行的背景下，固定收益型資產持續承壓，特別股*指數近期走勢震盪。不過柏瑞投信表示，若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給呈現收縮，在市場需求強勁帶動下，可望支撐特別股市場價格。

柏瑞投信2024年第2季「洞悉特別股」報告指出，截至4月底，美債殖利率仍維持上行，特別股殖利率亦呈現明顯上升，大幅高於近5年均值，並吸引資金追捧，今年第1季特別股ETF呈現資金淨流入趨勢。此外，聯準會降息仍為當前市場多數共識，回測歷史數據，特別股指數的波段相對低點皆出現在升息循環的尾聲，且降息期間多有不錯的表現，預期目前特別股價格仍具有回升空間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，聯準會主席鮑爾5月談話提到就當前數據而言，聯準會下一步要升息的機率不大，降低市場對聯準會再度升息的擔憂。隨著通膨數據降溫及升息疑慮消弭，市場對降息的利率前景轉為樂觀，帶動美債殖利率近期緩步下行，固定收益資產包含特別股亦獲得較佳反彈動能。

另方面，觀察美國第1季各大銀行財報，在聯準會維持高利率環境下，多家銀行的融資成本上升、拖累淨利息收入不如預期，不過隨著投資銀行業務反彈、交易收入增加、財富管理業務維持穩健，使得多數大型銀行第一季獲利仍優於市場預期，第二季獲利前景亦可望維持在長期相對較高的水準。此外，美國金融業第1季股東權益佔總資產的比例持續反彈，並維持於歷史相對高位，顯示金融業的體質依然強健。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，2024年迄今共計有24檔特別股的信用評級被調升，及30檔特別股的信用評級被調降，反映高利率及經濟放緩的潛在影響。不過截至2024/4/30，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB**，信用風險程度依然較低。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，目前仍看好體質穩健的大型商業銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業，能源產業持股則相對較少，且皆配置於中游的管線運輸，經營基本面相對較不受油價波動的直接影響。此外，團隊認為美國中長天期公債殖利率已接近滿足點區間，未來操作將持續調整投資組合的利率敏感度到中性水準。

柏瑞特別股息收益基金截至2024年4月底的投組配置，在國家分布上以美國佔比約64.9%最高，其次為加拿大和荷蘭。在產業配置上，前三大產業依序是金融業、公用事業和通訊服務業，比重分別約為65%、16.7%和6.2%。惟投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

輝達財報抵銷鷹派FOMC會議紀錄 股漲但債跌

高息環境使油價承壓 市場靜待 OPEC+ 周末會議

選股放眼全球 掌握多元重點商機

保單解約潮延燒 三個變數

相關新聞

台股上漲54點 三大法人賣超22億元

台股28日收盤續創新高，早盤以21812.2點開出，終場收在21858.41點，上漲54.64點，漲幅0.25%，成交量...

台股屢創新高 漲54點收21,858點 台積電跌4元收865元

台股28日再度創下歷史新高，多頭持續發威下，盤中最高21,937.40點，收盤指數21,858.41點，漲54.64點、...

黃仁勳助攻台AI供應鏈 機殼股迎廣漲停創高、排隊買單逾萬張

輝達執行長黃仁勳提前來台，業界討論，除拜訪供應鏈以外，黃仁勳此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資，AI機殼股也跟著這波熱...

台股早盤漲逾百點挑戰22,000點 台積電開跌2元

台股28日開盤指數為21,812.20點，上漲8.43點，早盤漲幅擴大，盤中挑戰22,000點。台積電（2330）開盤價...

台股漲不停 AI狂潮何時停？ 股市老手：見「2指標」反轉要開始留意！

利率高低往往牽動個人、產業、國家的經濟活動，英國金融史作家愛德華．錢思樂(Edward Chancellor)藉由爬梳歷史，發現利率過低經常引發「副作用」，例如：貧富差距加大、房價高漲、不穩定的金融市場等，變成全民要共同承擔的業力。

台股叩關22,000 土洋都做多…當沖升溫推高成交量

台股昨（27）日由輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，土洋全面做多，法人散戶同嗨，台積電、聯發科、鴻海等三大權值股帶頭衝，電子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。