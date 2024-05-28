柏瑞投信特別股第2季報告：降息預期不變 特別股價格具回升空間

今(2024)年來通膨意外具僵固性，使得基準利率仍維持在限制性區間高檔，市場預期美國聯準會(Fed)最早9月才開始降息，且全年降息幅度縮減至1-2碼。在美國10年期公債殖利率上行的背景下，固定收益型資產持續承壓，特別股*指數近期走勢震盪。不過柏瑞投信表示，若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給呈現收縮，在市場需求強勁帶動下，可望支撐特別股市場價格。

柏瑞投信2024年第2季「洞悉特別股」報告指出，截至4月底，美債殖利率仍維持上行，特別股殖利率亦呈現明顯上升，大幅高於近5年均值，並吸引資金追捧，今年第1季特別股ETF呈現資金淨流入趨勢。此外，聯準會降息仍為當前市場多數共識，回測歷史數據，特別股指數的波段相對低點皆出現在升息循環的尾聲，且降息期間多有不錯的表現，預期目前特別股價格仍具有回升空間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，聯準會主席鮑爾5月談話提到就當前數據而言，聯準會下一步要升息的機率不大，降低市場對聯準會再度升息的擔憂。隨著通膨數據降溫及升息疑慮消弭，市場對降息的利率前景轉為樂觀，帶動美債殖利率近期緩步下行，固定收益資產包含特別股亦獲得較佳反彈動能。

另方面，觀察美國第1季各大銀行財報，在聯準會維持高利率環境下，多家銀行的融資成本上升、拖累淨利息收入不如預期，不過隨著投資銀行業務反彈、交易收入增加、財富管理業務維持穩健，使得多數大型銀行第一季獲利仍優於市場預期，第二季獲利前景亦可望維持在長期相對較高的水準。此外，美國金融業第1季股東權益佔總資產的比例持續反彈，並維持於歷史相對高位，顯示金融業的體質依然強健。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，2024年迄今共計有24檔特別股的信用評級被調升，及30檔特別股的信用評級被調降，反映高利率及經濟放緩的潛在影響。不過截至2024/4/30，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB**，信用風險程度依然較低。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，目前仍看好體質穩健的大型商業銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業，能源產業持股則相對較少，且皆配置於中游的管線運輸，經營基本面相對較不受油價波動的直接影響。此外，團隊認為美國中長天期公債殖利率已接近滿足點區間，未來操作將持續調整投資組合的利率敏感度到中性水準。

柏瑞特別股息收益基金截至2024年4月底的投組配置，在國家分布上以美國佔比約64.9%最高，其次為加拿大和荷蘭。在產業配置上，前三大產業依序是金融業、公用事業和通訊服務業，比重分別約為65%、16.7%和6.2%。惟投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。