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定期定額市場回溫 首家單月扣款逾十億元的投信出現了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4 月定期定額扣款金額前五大基金公司與4 月投信基金定期定額扣款金額前十大。(資料來源：投信投顧公會)
4 月定期定額扣款金額前五大基金公司與4 月投信基金定期定額扣款金額前十大。(資料來源：投信投顧公會)

統一投信創下歷史新高，4月定期定額扣款金額達到10.06億，也是首家單月定期定額金額突破10億的基金公司。除了扣款金額以外，統一投信4月定期定額扣款人數及筆數，分別達到9.76萬人及17.84萬筆，與金額同步刷新歷史紀錄，並連續49個月穩居第一。

股市行情熱絡，帶動定期定額市場回溫。據投信投顧公會數據，投信基金定期定額總扣款金額從去(2023)年底的39.37億，回升至4月的47.91億，增幅21.69%，距離2022年3月的歷史高點63.38億更近一步。

以基金類型來看，全市場定期定額市場主力為台股基金，4月定期定額扣款金額達30.13億，占全市場金額62.89%。定期定額扣款金額前十大基金清一色為台股，統一投信就有四檔基金上榜，為檔數最多的基金公司。這四檔基金中，統一奔騰、統一黑馬及統一大滿貫基金４月定期定額金額分別達到1.85、1.52及1.05億元，為市面上少數單月定期定額金額達到億元等級的基金，而統一全天候基金定期定額金額也有9821萬元。

統一投信表示，聯準會降息預期變動，使市場波動加劇，加上股市近期漲幅大，較難掌握進場時機。但聯準會貨幣政策轉向寬鬆趨勢不變，股市中長線預計仍將為多頭格局。投資人可以多加利用定期定額方式布局，分散投資風險，並逐步累積投資資本。

定期定額

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