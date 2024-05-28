台股上漲54點 三大法人賣超22億元

利率高低往往牽動個人、產業、國家的經濟活動，英國金融史作家愛德華．錢思樂(Edward Chancellor)藉由爬梳歷史，發現利率過低經常引發「副作用」，例如：貧富差距加大、房價高漲、不穩定的金融市場等，變成全民要共同承擔的業力。

2024-05-28 07:09