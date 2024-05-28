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台股上漲54點 三大法人賣超22億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股28日收盤續創新高，早盤以21812.2點開出，終場收在21858.41點，上漲54.64點，漲幅0.25%，成交量4714.33億元，三大法人賣超22.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超24億元，投信賣超17.92億元，自營商買超（合計）19.26億元，其中自營商（自行買賣）買超10.07億元，自營商（避險）買超9.19億元。

6月1日實施赴陸禁團令進入最後倒數，觀光署本周將召開會議討論，表示希望兩岸觀光朝健康有序方向發展，此消息激勵航空、觀光股成為盤面焦點，其中夏都（2722）、寒舍紛紛衝上漲停，華航（2610）終場上漲5.19%，長榮航（2618）上漲2.83%。

自營商 觀光

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