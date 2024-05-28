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內外資都調高長榮目標價 股東會登場股價卻是三雄獨跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

長榮（2603）股東會28日登場，股東發言熱烈，會議一直開到中午過後約12時47分才結束，本土法人及外資則是同步調高長榮目標價，美系外資重申加碼評等，目標價上調至300元，本土投顧則是將長榮目標價由220元調高至260元；台股收盤續續創新高，但長榮卻是貨櫃三雄中唯一下跌者，終場收在218.5元，下跌4.5元，跌幅2.01%。

美系外資看好高運價的時間將會維持的更久，在旺季提早，加上紅海危機一直未解除，預估貨櫃即期運費將進一步上漲；美系外資重申長榮加碼評等，將目標價由原先的230元調高至300元。

本土投顧則是認為，航商 6 月持續喊漲運價，缺櫃、缺艙短期有加劇現象；運力持續受到蘇伊士運河繞道干擾，加上歐洲旺季提前，美洲線進入需求旺季，亞洲中轉港塞港加劇，缺艙缺櫃造成運價未來幾個月易漲難跌；本土投顧將長榮目標價由 220 元調高至 260 元；另外，陽明海運（2609）目標價由 78 元調升至 93 元；萬海（2615）目標價 96 元。

長榮股東會28日舉行，針對貨櫃輪市場景氣展望，總經理吳光輝表示，全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更嚴重，市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，航運產業界目前呈現缺櫃，針對客戶使用貨櫃的情況也已請求客戶協助高貨櫃周轉率，如果延遲要加收費用。

吳光輝指出，紅海危機影響，地緣政治效益由第1季延伸到第2季，第3季本來就是旺季，從現在到第3季都可以樂觀看待。

內外資同步調高長榮目標價，且股東會也釋出樂觀看法，但長榮股價卻是開高走低，終場收在218.5元，下跌4.5元，跌幅2.01%，為三家貨櫃股中唯一下跌收盤者；陽明收在79.5元，上漲1.2元，漲幅1.53%；萬海收在87元，上漲4.9元，漲幅5.96%。

外資 股東會 長榮

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