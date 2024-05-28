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台股屢創新高 漲54點收21,858點 台積電跌4元收865元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股，圖為示意圖。記者曾原信／攝影
台股，圖為示意圖。記者曾原信／攝影

台股28日再度創下歷史新高，多頭持續發威下，盤中最高21,937.40點，收盤指數21,858.41點，漲54.64點、漲幅0.25%，成交金額4,714.33億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲0.98%。台積電（2330）收865元、跌4元。

觀察台股盤面，觀光指數漲2.9%，表現最為強勢，包括夏都（2722）、寒舍（2739）攻上漲停板作收，六福（2705）、鳳凰（5706）、遠雄來（2712）、雲品（2748）、雄獅（2731）、國賓（2704）、晶華（2707）；航空族群的華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空收紅。散裝航運族群的中櫃（2613）、新興（2605）爆量漲停，四維航（5608）、正德（2641）、中航（2612）、台航（2617）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等也紛紛收紅。

AI族群方面漲跌互見，智原、健策、聯發科、創意、緯創、英業達、鴻海等走強；研揚、勤誠、高力、樺漢、廣達、緯穎拉回整理。其中，IC設計族群表現強勁，包括金麗科、凌陽、系微、凱鈺漲停作收，新唐、驊訊、譜瑞-KY、旺玖、立積、安國、聯詠等表現強勢。

另外，在成交量排行榜中，亮燈漲停的強勢熱門股包括：凌陽、錸德、訊舟、新興、瑞軒、永捷、迎廣。

富蘭克林證券投顧表示，本周聚焦美國PCE通膨率，將牽動聯準會降息預期。根據芝商所FedWatch數據顯示，首次降息時點遞延至11月，隨最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力，預計年內僅會降息一次。

台股方面，法人表示，技術面現階段唯一疑慮為價格過熱，目前大盤與20日均線正乖離達4.03%左右，位於今年以來的相對高檔，或有修正乖離的壓力，但只要下檔10日均線沒有正式失守，台股多頭格局或將延續。

後市操作上，電子股上周以來持續是盤面主軸，漲勢由權值電子擴散至個別族群，AI概念股成為近期電子股盤面主軸，包括散熱、機殼、AI PC、CPO、人形機器人、半導體封測材料皆有表現。非金電近期持續弱勢，短線難成氣候，或將持續整理，現階段主軸仍在最強勢的航運股。

台股 漲停

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