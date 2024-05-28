快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

不輸給貨櫃三雄 散裝航運噴出 新興、中櫃盤中亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

航運族群28日集體走揚，其中散裝族群表現亮眼，中櫃（2613）、新興（2605）、四維航（5608）盤中攻上漲停板，正德（2641）大漲7%。散裝航商先前指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，艙位供不應求。

散裝族群展雄風，新興、中櫃盤中漲停亮燈，其中，中櫃繼27日漲停後，28日盤中再度攻上漲停板至38.25元，波段漲幅達68%。另外四維航盤中一度亮燈、目前強漲9%，正德則上漲逾7%；中航（2612）、志信（2611）、裕民（2606）、台航（2617）漲幅逾3%。

散裝航商指出，時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶。尤其中國大陸因電動車銷量增加和人工智慧發展，電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%。

此外，全球的經濟成長率表現比預期好，也會進一步推升散裝船需求走揚， 根據 Clarksons 研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率2.6%。

另外分析師指出，散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，未來二年內市場運力供給增速有限，另環保法規趨嚴，加上近年來散裝市場船齡逐年增長，2024~2025年拆船量有望回升，整體來說，隨市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢。

新興4月營收3.76億元，月增2.71%，年增15.35%，累計前4月營收15.23億元，年增11.34%。第1季營收11.4億，毛利率高達35.58%，季增20.93個百分點，年增25.83個百分點，為2022年第1季以來新高；稅後純益3.53億，年增1.8倍，每股純益0.6元。

漲停 營收

延伸閱讀

黃仁勳助攻台AI供應鏈 機殼股迎廣漲停創高、排隊買單逾萬張

貨櫃三雄萬海（2615）漲最兇！網曝「股本小是優勢」：股價最會飆

黃仁勳帶所羅門（2359）股價起飛！天天亮漲停...網看1營運關鍵憂重演老AI走勢

以為營建有新行情因海悅（2348）昨漲停！ 專家：馬上跌爛…再來考慮這檔

相關新聞

黃仁勳助攻台AI供應鏈 機殼股迎廣漲停創高、排隊買單逾萬張

輝達執行長黃仁勳提前來台，業界討論，除拜訪供應鏈以外，黃仁勳此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資，AI機殼股也跟著這波熱...

台股早盤漲逾百點挑戰22,000點 台積電開跌2元

台股28日開盤指數為21,812.20點，上漲8.43點，早盤漲幅擴大，盤中挑戰22,000點。台積電（2330）開盤價...

台股漲不停 AI狂潮何時停？ 股市老手：見「2指標」反轉要開始留意！

利率高低往往牽動個人、產業、國家的經濟活動，英國金融史作家愛德華．錢思樂(Edward Chancellor)藉由爬梳歷史，發現利率過低經常引發「副作用」，例如：貧富差距加大、房價高漲、不穩定的金融市場等，變成全民要共同承擔的業力。

台股叩關22,000 土洋都做多…當沖升溫推高成交量

台股昨（27）日由輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，土洋全面做多，法人散戶同嗨，台積電、聯發科、鴻海等三大權值股帶頭衝，電子...

日股重返榮耀 市值龍頭具護城河優勢成亮點

日股走出失落的30年，東證市值前十大也跟著大洗牌，金融股不再獨霸，製造業龍頭、商社、電子及內需產業崛起。投信法人表示，上...

聯發科多路進擊創造新獲利 市值站穩2兆元

聯發科多路進擊衝刺營運，董事長蔡明介昨（27）日於股東會上表示，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。