不輸給貨櫃三雄 散裝航運噴出 新興、中櫃盤中亮燈

航運族群28日集體走揚，其中散裝族群表現亮眼，中櫃（2613）、新興（2605）、四維航（5608）盤中攻上漲停板，正德（2641）大漲7%。散裝航商先前指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，艙位供不應求。

散裝族群展雄風，新興、中櫃盤中漲停亮燈，其中，中櫃繼27日漲停後，28日盤中再度攻上漲停板至38.25元，波段漲幅達68%。另外四維航盤中一度亮燈、目前強漲9%，正德則上漲逾7%；中航（2612）、志信（2611）、裕民（2606）、台航（2617）漲幅逾3%。

散裝航商指出，時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶。尤其中國大陸因電動車銷量增加和人工智慧發展，電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%。

此外，全球的經濟成長率表現比預期好，也會進一步推升散裝船需求走揚， 根據 Clarksons 研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率2.6%。

另外分析師指出，散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，未來二年內市場運力供給增速有限，另環保法規趨嚴，加上近年來散裝市場船齡逐年增長，2024~2025年拆船量有望回升，整體來說，隨市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢。

新興4月營收3.76億元，月增2.71%，年增15.35%，累計前4月營收15.23億元，年增11.34%。第1季營收11.4億，毛利率高達35.58%，季增20.93個百分點，年增25.83個百分點，為2022年第1季以來新高；稅後純益3.53億，年增1.8倍，每股純益0.6元。