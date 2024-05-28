黃仁勳助攻台AI供應鏈 機殼股迎廣漲停創高、排隊買單逾萬張

輝達執行長黃仁勳提前來台，業界討論，除拜訪供應鏈以外，黃仁勳此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資，AI機殼股也跟著這波熱度，迎廣（6117）28日開高走高，盤中衝上漲停129元，創下2002年以來新高價，排隊買單逾萬張。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達執行長黃仁勳在26日提前抵台，他預計6月2日將在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。

黃仁勳26日提前抵台，業界盛傳，他此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資、AI供應鏈與產業發展，以及助力台灣發展主權AI等議題，藉由與輝達更深入的合作，讓台灣的AI實力更堅強。

針對黃仁勳此次訪台是否將與賴總統會面，輝達至昨日前沒有回應。總統府幕僚則低調表示，「目前沒有」黃仁勳拜訪總統府相關行程，也未有賴總統前往輝達公司的相關安排。

迎廣4月營收2.86億元，寫下2014年8月以來新高紀錄，月增40.51%，年增79.41%，累計今年前4月營收10.02億元，年增59.96%；法人預期第2季營收可望超越首季；迎廣今年第1季每股純益1.15元，法人推估今年每股純益上看5元。

迎廣領漲，多檔AI機殼股也是上漲表現，晟銘電（3013）以91.8元開高，一度拉升至95.6元，盤中雖一度翻黑，但在買盤進場下再翻紅；營邦（3693）以363.5元開出，盤中最高一度拉升至377元，後續漲幅稍有收斂，盤中上漲逾3%。