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美股休市 法人：台股聚焦AI概念股成為盤面主軸

中央社／ 台北28日電

台股昨天受惠於人工智慧（AI）概念股領漲電子族群，台積電、鴻海與聯發科3大權值股齊揚，開高走高，終場收21803.77點，改寫收盤新高，大漲238.43點。法人指出，AI概念股成為近期電子股盤面主軸，另外可觀察航運股是否會在電子股過熱下，成為資金避風港。

凱基投顧指出，昨天台股開高走高，量能緩步擴增且亦在控制中，技術面均線、型態、指標、量價各面向皆有利於多頭，台股短多格局延續。

6月並有台北國際電腦展（Computex）、蘋果全球開發者大會等題材將發酵，AI議題仍是焦點。

美國股市27日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市一天，自28日起，美股交割日從原本T+2日縮短為T+1日。

凱基投顧指出，觀察台股盤面結構，電子股上周以來持續是盤面主軸，漲勢由權值電子擴散至個別族群，AI概念股成為近期電子股盤面主軸，包括散熱、機殼、AI PC、CPO、人形機器人、半導體封測材料皆有表現。非金電近期持續弱勢，短線難成氣候，或將持續整理，現階段主軸仍在最強勢的航運股。

台北國際電腦展COMPUTEX有來自26個國家的1,500多家參展商，本屆預計將有超過5萬名與會者，是世界頂級科技盛會之一。街口投信表示，台股中各種AI類股，將成為市場焦點，從上游的IC設計，半導體IP以及晶圓代工先進製程的發展到CoWoS的進展，以及下游AI手機、AI NB的推出，品牌業者以及ODM都將成為市場注目方向。

相關硬體如散熱、聯接器、PCB等也將隨著AI終端需求上揚而成長，整體電子類股表現都有機會較預期成長，相關個股股價表現值得市場期待。

AI 台股 電子股

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