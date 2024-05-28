台股再創新高 30檔 ETF 收盤創新高同慶

台股多頭氣盛，周一(27日)加權指數上漲238.43點，收在21,803.77點，再創歷史新高，單日漲幅為1.11%，三大法人合計買超近124.11億元。以盤面強勢族群來看，AI概念股持續發光發熱，不僅台積電（2330）一度在盤中創下新高，終場來看，聯發科（2454）、日月光投控（3711）也都創收盤價新高，今天分別勁揚7.53%和3.76%，而近期表現強勢的鴻海（2317）也上漲5.11%，股價創近16年來新高，台股ETF表現同樣也水漲船高，統計27日所有台股ETF都收紅，其中更有30檔ETF收盤價創新高。

進一步細探這30檔收盤價創新高的ETF，以近5日日均成交量來看，以群益科技高息成長（00946）人氣最熱絡，日均量近4.2萬張，近一周股價上漲4.2%，不僅更勝大盤，也是今年來掛牌的台股ETF新兵中，表現最佳的產品，觀察其前五大持股中的鴻海、聯發科、日月光投控都是今日表現較強勢的個股。而收盤價同創新高、成交量排名第二與第三的產品則分別為元大高股息（0056）與國泰台灣5G+（00881）。

財富管理專家表示，近期在AI股的領軍之下，推升台股表現，加以上周公布財報的全球AI晶片龍頭Nvidia財報與財測都優於市場預期，AI需求前景看佳之下，也進一步激勵台灣科技股之表現，故近日包括00946、00881、兆豐電子高息等權（00943）等產品表現突出。後市來看，在AI科技強勢領軍趨勢未變，台灣因科技產業鏈完整，並在全球市場中具有重要影響力，特別是在晶片製造、IC設計、封測、電子代工等領域，因此在這波AI浪潮下受惠程度大，建議投資人可透過台股科技ETF來掌握行情。

財富管理專家進一步指出，市面上有多檔台股科技ETF產品，每檔產品的選股邏輯也不盡相同，而投資人若想透過一檔產品來同時掌握台灣科技業成長行情，並且能同步建立穩健收益來源，不妨留意以科技高息股為訴求的ETF，例如著重企業獲利能力與外資認同度，並採最新宣告股利來選股的00946群益科技高息成長，兼顧成長與收益。而若投資人只想鎖定特定科技產業或題材的話，如半導體，則可參考專注於半導體產業的00927、00891等產品。