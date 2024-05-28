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日股重返榮耀 市值龍頭具護城河優勢成亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日股東證市值前十大變化(資料來源：Bloomberg)
日股東證市值前十大變化(資料來源：Bloomberg)

日股走出失落的30年，東證市值前十大也跟著大洗牌，金融股不再獨霸，製造業龍頭、商社、電子及內需產業崛起。投信法人表示，上述相關具護城河競爭優勢龍頭企業，今年來股價表現普遍優於日股大盤，由於具產業關鍵地位，加以突出的經營效率，將是引領日股多頭新格局下的投資亮點。

日股指標指數-日經225在1989年12月29日創下3萬8,916點高點後，歷經30多年，終於在今(2024)年2月下旬突破前高，3月底更一舉站上4萬點大關。對比前波高點時與現今市值前十大，出現明顯的變化。

彭博資訊顯示，1989年底當時，東證市值前十大個股由電信、電力等公共事業及銀行為主的金融股包辦，但歷經泡沫經濟瓦解及金融海嘯洗禮後，「金」字招牌多走入歷史或整併，時隔30多年僅豐田汽車還在榜內，取而代之的是半導體設備、消費性電子、工業自動化及製造，以及人力資源服務等內需產業，還有近年因股神巴菲特持續加碼投資而聲名大噪的商社類股。

復華日本龍頭ETF(00949)經理人劉昌祚表示，日本總體經濟這兩年脫胎換骨，加以弱勢日圓提升出口製造業龍頭競爭力，並挹注內需產業獲利，同時又從美中貿易戰得利，帶動半導體產業復興，有鑑於近年全球金融市場資金集中效果明顯，預期具護城河投資優勢的大型龍頭股將有機會持續受資金青睞。

彭博資訊統計至2024年5月24日，今年來東證市值前十大個股當中，除了索尼股價表現較為弱勢之外，其餘皆優於大盤。其中，日立大漲逾5成表現最為亮眼，台積電日本設廠最強夥伴-東京威力科創、日本前兩大商社-三菱商事、三井物產、三井住友金融集團漲幅亦有4-5成，瑞可利控股漲幅約35%，豐田汽車、三菱日聯金融集團漲幅近三成，基恩斯約漲17%。

日本 日股

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