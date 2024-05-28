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統一投信海外股票基金三區域績效居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信旗下三大區域股票型基金報酬率(資料來源：晨星)
統一投信旗下三大區域股票型基金報酬率(資料來源：晨星)

根據晨星統計至4月底止，統一投信旗下統一全球新科技基金、統一新亞洲科技能源基金、統一大中華中小基金，分別為全球、亞洲、大中華股票型基金今年以來績效之冠，顯示專業的本土投信的海外股票型基金也能打世界盃。

統一投信以主動式基金金獎團隊聞名，據晨星統計，不僅統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金包辦台股基金淨值前三強；若盤點海外股票型基金今年以來績效，統一全新科技基金34.15%、統一新亞洲科技能源基金34.35%、統一大中華中小基金38.73%，皆為同類型基金之冠，一年、兩年、三年、五年報酬率也都在同類型基金名列前茅。

全球股市今年續揚，惟美國經濟數據穩健，通膨下滑速度遲滯不前，導致市場對美國聯準會(Fed)預期降息時程延後及幅度下修，造成4月全球股市拉回震盪，所幸回檔不深。展望下半年，除了台股市場，統一投信表示，基於「美國企業體質穩健、日本通膨回歸、A股估值修復可期」等三大利基，看好美、日、大中華市場下半年投資價值，資產配置上也不能錯過海外股票型基金的投資潛力。投資人可透過定期定額，首選統一投信旗下海外股票型基金，長線可望為投資人帶來超額報酬的機會。

美國聯準會 股票

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