台股叩關22,000 土洋都做多…當沖升溫推高成交量

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股昨（27）日由輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，土洋全面做多，法人散戶同嗨，台積電（2330）、聯發科、鴻海等三大權值股帶頭衝，電子、金融、傳產股百花齊放，加權指數盤中最高衝到21,871點，終場上漲238點收在21,803點，創下盤中、收盤新高，22,000萬點大關近在眼前。

電傳金同步上揚，集中市場總市值增至69.63兆元創新高，將挑戰70兆元大關，櫃買市場昨天也收紅，市值回升至6.35兆元，上市櫃合計總市值75.99兆元創新高。法人指出，台股將續盤堅向上，行情沒有最高，只有更高。

三大法人昨天同步買超，合計124.1億元，其中外資買超33.9億元，連四買，期貨淨空單小增895口至9,297口；投信賣轉買、買超21億元，自營商手筆放大，買超69.1億元，連二買。

雖三大法人買超金額未特別高，不過，台股成交量放大至5,034億元。統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清認為原因有二，一是買進、賣出金額都高，以換股操作為主，另一是指數開高後投資人惜售，法人買不到需要數量。

第一金投顧董事長陳奕光指出，成交量擴大來自當沖升溫，當沖近期都有35%～40%左右，昨天當沖買賣金額加總增加至3,624億元，占市場總成交量約35.9%，但籌碼仍屬健康。黃文清則指，昨天有不少中實戶、大戶等資金回流。

上周五費半上漲1.8%，台股昨由三大權值股領軍，台積盤中創新高878元，終場收869元、漲2元；聯發科一度亮燈漲停1,310元，終場收1,285元新高、漲90元；鴻海收在最高185元、漲9元；電子指數漲15.2點，收1,155.11點，創新高。

台股成交量 當沖

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