彭博解析：外資加碼權王 還有空間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博資訊報導，外資持有台積電（2330）股票比率尚未達到歷來頂峰，因此可能還有繼續加碼的空間。

報導指出，輝達（NVIDIA）上周公布強勁業績後，再度燃起投資AI的狂潮，截至上周五，外資對台積電持股比率升至75%，為兩年多來新高，不過仍低於2017年的最高水準，當年外資台積電比率最高曾超過80%。

另一方面，高盛集團指出，截至4月，全球基金整體而言對台股持有部位仍低於大盤，這表示未來還會出現更多買盤。據彭博彙整的資料，就買進股數而言，台積電是外資在台灣加權股票指數中買進最多的個股。台積電今年來股價已上漲47%，對MSCI亞太指數的漲幅貢獻約占四分之一。

此外，經濟部政務次長陳正祺日前接受彭博訪問時表示，台積電赴海外投資對台灣「非常有利」，無論是經濟方面還是安全方面。不僅接近客戶，也接近最佳人才，也可以和客戶合作開發最先進、最需要的技術。

陳正祺表示，台灣政府已批准台積電在美國生產3奈米、4奈米和5奈米晶片，但如果台積電想在海外生產最先進的晶片，也得經過政府的審核。

台積電 外資 彭博

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