台股千金俱樂部衝上16檔 法人點名雙鴻、穎崴、台積、材料有機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（27）日再創歷史新高點位，高價股同歡，千金股由聯發科（2454）領軍，股王信驊、股后世芯-KY助攻，整體漲多跌少，健策站上千元大關，千金股俱樂部增加一檔、達16檔。

隨著大盤多頭氣勢延續，法人點名，雙鴻、穎崴、台積電、材料-KY等目前股價在八、九百元的個股，有望蓄勢躋身千金股之林，讓台股邁向20千金新格局。

千金股俱樂部潛力股
千金股俱樂部潛力股

健策昨天股價漲14元、收1,005元，入列千金股。觀察當下16檔千金股，幾乎都是電子股，產業多半是半導體IC設計、電腦周邊、電子零組件等與AI相關，僅亞德客-KY一檔是傳產股。

法人認為，隨著大盤多頭氣盛，台股有機會看到20檔甚至更多千金股，以AI相關主流股機會較高 。

以昨天收盤價來看，目前900元以上的個股僅一檔雙鴻，昨天上漲45元、收901元。

800元以上的則有穎崴、台積電、材料-KY，分別收在878元、869元、827元；700元以上有六檔，包括譜瑞-KY、奇鋐兩檔，各收在759、738元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股頻創新高、成交量升溫，讓高價股更有表現機會，吸引資金目光，未來可能會有更多千金股出現。

不過，高價股尤其是千金股必須具高成長性，因此具AI題材的，不管是AI PC、散熱，或是相關應用領域，較有機會加入未來的千金股行列。

對一般投資人來說，高價股投資門檻較高，散戶透過零股交易或是成分股有較多高價股的ETF切入。例如中信小資高價30ETF、台新臺灣IC設計ETF，成分股就具有較多的高價股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，最近相當熱門的散熱族群，如果輝達執行長黃仁勳此次台灣行多談一些水冷散熱應用，有機會推升高價散熱股表現。


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