四多護體 聯發科目標價衝1,550元

瑞銀昨（27）日起在香港舉辦為期四天的「2024亞洲投資論壇」，今年主題聚焦AI。瑞銀亞洲區半導體產業分析師林莉鈞認為，未來聯發科（2454）數年增長周期正式啟動，將評等升至「買進」，目標價由1,070元大升至1,550元，將成亞太科技廠焦點。

林莉鈞認為，聯發科有四大利多，包括一、因應3奈米成本大增，聯發科新旗艦機系統單晶片（SoC）售價下半年將大漲30%至40%，明年再漲10%至20%，帶動相關銷售額將分別年增83%與66%；二、聯發科與微軟合作的Windows on Arm（安謀架構）CPU，將於2027年至2028年帶來2.88億美元至4.75億美元的專利收入。

三、超大規模數據中心對定製型推理晶片需求暴增，是雲端ASIC長期利多；四、汽車市場將於2027年至2028年貢獻約10%銷售額。

瑞銀看好，2023年至2028年，聯發科因上述新驅動因素，將帶動營收以年複合成長率（CAGR）29%的速度高速成長，因此將評等升至「買進」，目標價由1,070元大升至1,550元。

在新旗艦機方面，瑞銀分析，邊緣AI未來必然需要更強運算能力，因此智慧手機系統單晶片中的NPU、CPU和GPU皆需要提升算力動能。