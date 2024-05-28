聯發科多路進擊創造新獲利 市值站穩2兆元

聯發科（2454）多路進擊衝刺營運，董事長蔡明介昨（27）日於股東會上表示，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會。

聯發科執行長蔡力行則說，除了5G旗艦晶片等，也在運算領域投資，包括車用、特殊應用IC（ASIC）、安謀（Arm）架構運算等，創造未來新的營收與獲利，有信心未來三、五年將有很好的成長。

聯發科股東會重點

聯發科中長期展望佳，昨日盤中股價一度攻上漲停價1,310元，改寫歷史天價，惟之後逢高調節賣壓出籠，終場收1,285元，上漲90元，市值站穩2兆元大關、達2.05兆元，為台股市值第三大企業，外資買超3,871張，連四買。

蔡明介指出，AI的範圍很廣，可以從雲端到邊緣 ，過去聯發科的手機或其他產品較偏向邊緣 ，但也累積矽智財技術，朝向雲端發展是未來的機會。過往聯發科較多切入消費性產品，近年也轉進車用，AI與車用都是未來十年的機會，下一波會在這些領域好好耕耘。另外，5G也會往6G發展，因此在未來十年同樣充滿機會。

在回應股東提問時，蔡明介提到，聯發科發展27年，目前手機相關業務比重較高，車用、PC、ASIC等業務占比相對較小。

蔡明介指出，聯發科早期從PC周邊消費性產品市場切入手機應用，現在還有 WiFi、電視等產品應用，核心就是圍繞著計算、多媒體與通訊這三個技術，利用台積電的先進製程及先進封裝等技術，累積功耗、效能與面積（PPA）方面的優化能力，未來會往車用與雲端等領域發展。

蔡力行則說，先前在法說會已提及今年業績預期年增約15％，在每股純益方面則無預估。去年市場庫存在後來降得很低，客戶從去年底到今年首季回補庫存，如今已是較平衡狀態，全年應會有不錯的成長。

有股東提問，聯發科每年推晶片像在「擠牙膏」。蔡力行回應，手機旗艦晶片一年推出一代產品是產業界的做法，其實在每一代產品都有很多新發展 ，包括通訊與運算方面，「牙膏擠得很辛苦」。

蔡力行強調，去年全球半導體產業充滿機會與挑戰，總體經濟的不確定性導致各類終端市場需求能見度降低，不過同一時間，生成式 AI、車用、聯網技術持續演進，帶動未來機會蓬勃發展。聯發科在過去幾年紮實的技術投資，已建立業界領先的產品組合，與堅強的全球市場地位，該公司將齊心努力應對短期挑戰，並抓緊中長期成長機會。



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