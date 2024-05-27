貨櫃三雄超夯！萬海、陽明關不怕 近六個交易日吸金逾930億元
貨櫃三雄在萬海（2615）法說會、陽明（2609）股東會相繼登場，長榮（2603）及萬海28日登場，貨櫃三雄成為台股吸金熱點，雖然萬海、陽明遭關禁閉，近六個交易日三雄吸金額達930多億元。
陽明總經理杜書勤在股東會釋出運價迎來一波小高峰，萬海總經理謝福隆也表示歐洲需求旺季提早在5月報到，造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，貨櫃三雄也開始吸引買氣進場。
其中長榮海運依舊是人氣王，成交金額達730億元，就算陽明跟萬海被關禁閉，陽明成交金額達143億元，萬海成交金額為59億元。
長榮近五個營業日的成交張數達33.81萬張、陽明的成交量為19.49萬張、萬海成交張數也有7.95萬張。昨天貨櫃三雄都寫下近期波段新高，萬海一度亮燈漲停，收盤時來到82.1元，漲幅為9.6%，陽明收盤為78.3元上漲6.5%，長榮則來到223元，上揚1.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言