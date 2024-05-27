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貨櫃三雄超夯！萬海、陽明關不怕 近六個交易日吸金逾930億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

貨櫃三雄在萬海（2615）法說會、陽明（2609）股東會相繼登場，長榮（2603）及萬海28日登場，貨櫃三雄成為台股吸金熱點，雖然萬海、陽明遭關禁閉，近六個交易日三雄吸金額達930多億元。

陽明總經理杜書勤在股東會釋出運價迎來一波小高峰，萬海總經理謝福隆也表示歐洲需求旺季提早在5月報到，造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，貨櫃三雄也開始吸引買氣進場。

其中長榮海運依舊是人氣王，成交金額達730億元，就算陽明跟萬海被關禁閉，陽明成交金額達143億元，萬海成交金額為59億元。

長榮近五個營業日的成交張數達33.81萬張、陽明的成交量為19.49萬張、萬海成交張數也有7.95萬張。昨天貨櫃三雄都寫下近期波段新高，萬海一度亮燈漲停，收盤時來到82.1元，漲幅為9.6%，陽明收盤為78.3元上漲6.5%，長榮則來到223元，上揚1.5%。

台股 萬海 長榮海運 陽明

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