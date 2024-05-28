就市論勢／金融、矽智財 可留意

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳提前帶領百人團隊來訪台灣國際電腦展，提早的行程預計包括提前見到重要供應鏈成員外，不排除也與政府政策面相關機構有所接觸，預計對於AI產業面與台灣相關供應鏈都是正面的發展。

黃仁勳提早來台，台股以持續刷新今年新高回應，加權指數漲1.1%，收21,803點。AI概念股持續走揚外，運價再度調高的貨櫃航運也扮演重要的拉高指數角色。首先電腦展還未開始，AI可謂未演先轟動。加上貨櫃航運報價走高，也為航運股今年的獲利帶來更多燃料。

投資建議

在類股輪動之際，也有其他子產業持續推動股市維持高檔，股市動能持續存在。甚至過去連續下跌的矽智財（IP）、伺服器（OEM）、折疊手機鉸鏈（hinge）也呈現落底反彈走勢，因此大盤仍呈現較正面趨勢。

目前比較確定的是AI需求仍旺，貨櫃航運價格在走高，房地產價格在上漲，美國通膨問題沒那麼快解決。建議部分漲多電子持股轉換至金融與跌深反彈電子類股。

AI 黃仁勳

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