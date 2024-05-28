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永續資訊管理 納入企業內控

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所表示，配合金管會修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目」，上市櫃公司應將永續資訊管理納入內控制度，並列為年度稽核計畫的稽核項目。

經參考國內外對永續資訊管理實務做法、永續資訊內部控制發展趨勢、實現對永續報導之有效內部控制（ICSR）：透過COSO《內部控制-整合架構》建立信任與信心等，證交所櫃買中心共同修正「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例，協助企業建立永續資訊管理的內控制度。

此外，企業完善永續資訊的首要，即在建立企業永續治理文化，證交所訂定「OO股份有限公司永續發展委員會組織規程參考範例」，引導企業設置永續發展委員會（永續長），並透過公司治理評鑑鼓勵企業編製與申報的永續報告書宜經董事會通過，以強化董事會對永續治理之監督功能，由上而下引領企業深化永續治理。

證交所與櫃買中心預計7月舉辦四場「永續資訊之管理內部控制制度」宣導會，以永續資訊管理內控制度為主軸進行宣導，並就永續資訊規範及揭露範例等相關資源，揭示於「公司治理中心」或「接軌IFRS永續揭露準則專區」，協助企業完善永續資訊的管理實務。

櫃買中心 證交所

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