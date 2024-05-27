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台股創高外資連4買聚焦半導體、AI 狂掃這檔ETF逾4萬張最多

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天盤中衝上21871.34點新高，終場收21803.77點、大漲238.43點，改寫收盤紀錄，外資及陸資買超新台幣33.91億元，連續第4個交易日買超，主要加碼高股息ETF（指數股票型基金）、半導體AI（人工智慧）類股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，上週五美國科技股持續創高，市場氛圍相對樂觀，加上COMPUTEX台北國際電腦展和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台有加乘效果，今天鴻海續強，台積電創高後整理休息，資金流向落後補漲的電子權值股，盤面結構呈現相對健康格局。

蔡明翰觀察，AI族群仍有基本面支撐，且國際資金流動有利於電子族群表現，AI概念股帶動電子族群表現強勢的架構，短時間不會有太大改變，台股中長線仍有創高機會。不過今年以來台股加權指數大多沿5日線震盪往上，今天指數大漲後，距離5日線的乖離率稍微偏高，可能有震盪整理或拉回風險。

本週美國將公布4月PCE（個人消費支出物價指數），蔡明翰認為，即使這項通貨膨脹指標的漲幅高於預期，也只會讓美國聯邦準備理事會（Fed）維持高利率稍長一點時間，對股市影響不大。目前市場共識為短期不會降息，除非聯準會官員提出與市場看法不同的新論點，才有可能導致股市大幅波動。

觀察今天外資買超排行榜，元大台灣價值高息以4.63萬張奪冠，聯電3.64萬張居次，復華台灣科技優息3.42萬張排第3名。第4至10名包括光寶科、群創、國泰永續高股息、英業達、南亞、元大美債20正2、鴻準。

外資賣超個股以宏碁居首，賣超2.83萬張；中信金遭賣超2.77萬張居次，第3名為中鋼賣超2.58萬張。

投信今天買超21.03億元，布局金融、傳產及航運股，前10名依序為中信金、玉山金、第一金、正新、國產、聯電、永豐金、長榮、長榮航、中華電。

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