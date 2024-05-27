證交所簡立忠：上市生醫公司市值佔比要由1.04%成長至5%

由臺灣證券交易所主辦、台灣生物產業發展協會與資誠聯合會計師事務所協辦的「證在小聚－5月份生技場」24日舉行，匯聚產官各界，分享目前生技醫療產業現況與未來趨勢，解析政府關鍵資源，協助生醫產業提早進入資本市場。

臺灣證券交易所總經理簡立忠致詞指出，2023年集中市場市值創下56.84兆歷史新高，2024年截至5月24日市值已超過68兆。證交所持續以「雙引擎」(一般板及創新板)的方式推動臺灣新經濟產業IPO，其中生醫產業為臺灣指標型亮點產業，預計三年內將生醫產業市值佔比提升至2%，未來更將進一步擴增至5%。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，臺灣歷年來在醫療與健保體系國際評比與國人滿意程度上，都名列前茅，未來生醫產業結合ICT，將成為發展智慧醫療與精準醫療的重要利基，臺灣生醫產業將有機會打造成為繼半導體產業後另一座護國神山。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠指出，依據資誠統計，截至2024年5月17日，證交所上市的生醫公司市值達到7,003億元，佔證交所全產業市值比例達到1.04%，共有45家生醫公司在證交所掛牌上市（截至5月22日已達46家）。回顧近兩年，生醫產業是證交所申請上市以及完成掛牌的產業類別中第一名，分別於2023年有八家申請上市、六家掛牌(包含創新板以及一般板，且包含櫃轉市)，2024年截至5月22日有兩家申請上市、四家掛牌，顯示臺灣生醫產業上市成長動能強勁。

證券交易所上市一部組長張雪真表示，生醫產業通常具有產品開發期長、高額研發投資、研發風險高、高專業知識門檻等特性，證交所作為臺灣資本市場之運營者，負有支持生技醫療產業發展及投資人保護重任。另一方面，在證交所掛牌上市提供原股東逐步獲利出場，新股東接棒投資的機會，持續活絡資金活水。

張雪真指出，證交所於2023年8月公布鬆綁臺灣創新板發行面及交易面等六大規定，並進一步於2024年1月開放創新板上市之普通股股票納入信用交易標的。在保護投資人方面，證交所在2023年10月推出「強化生技產業發展策略」，包括發布「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，以提升資訊透明度，並辦理生醫產業講座加強投資人教育宣導，提供生醫產業進入資本市場的良好環境。

經濟部產業發展署民生化工產業組科長林育諄表示，政府從「5+2產業創新計畫」到「六大核心產業」都十分關注生醫產業。產發署運用政策，如《生技醫藥產業發展條例》提供租稅優惠等獎勵生醫產業發展的措施。另一方面，透過科技計畫協助國產生醫產品落地到醫院場域，加速產品上市，更進一步往海外拓展並邁向國際。

資誠生醫產業主持會計師游淑芬指出，疫情後投資人對生醫產業關注提升刺激臺灣生醫資本市場成長。依據資誠彙整全球主要生醫IPO交易所之統計，美國與香港生醫IPO募資金額大幅下修，而統計臺灣上市(櫃)，今年截至5月22日有7家生醫公司IPO，募資金額超過52億元，較2023年大幅成長。

游淑芬進一步指出，臺灣近期生醫類股表現出色，相比美國和香港生醫類股指數低迷，仍處於下跌修正階段，臺灣持續有高額新藥授權(合一（4743）、台微體（4152）、昱展等)、疫苗EUA、新藥海外取證、CDMO等題材，除小幅上下震盪外，整體臺灣生醫類股指數維持成長趨勢。在臺灣生醫資本市場維持穩定成長下、有利企業向外尋求授權、併購與共同合作，預計帶動新一波資本市場的成長，期待協助更多國內優質生醫公司進入資本市場，並吸引海外生醫公司來臺灣上市。