台股飆新高！台塑四寶卻面臨破底危機 土洋對作南亞股價強彈

台股27日再創歷史新高，但台塑（1301）四寶卻面臨破底危機，台塑盤中一度下挫至65.4元，台塑化（6505）、台化（1326）也都下跌，僅南亞（1303）在最後收盤時拉高，收在55元。籌碼面來看，外資買超南亞逾9千張，但賣超台塑化、台塑及台化，不過投信也賣超南亞逾9千張。

台股27日開高走高，收在21803.77點，上漲238.43點，再創歷史新高，但台塑四寶皆一度破底，台塑盤中最低走跌至65.4元，尾盤拉高收在66.5元，與2020年3月新冠疫情時的最低點64.8元差距不到兩元。

台塑化則再創波段新低，一度下探至67.5元，收在67.8元，同樣接近爆發新冠時的低點66.1元；台化收53.9元，跌幅0.55%，股價已回到2009年8月時的價位。四寶中僅南亞在尾盤時出現急拉，收在55元，漲幅3.57%。

以今日籌碼來看南亞獲外資買超9,039張，但其餘三寶皆遭外資賣超，外資賣超台塑2,364張、台塑化2,383張、台化1,854張，不過投信也賣超南亞9,248張。

台塑四寶4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前4月合計4,832.79億元，年減2.7%。南亞4月營收218.8億，年增2.4%，前4月營收805.09億元，年減7.6%。

南亞指出，電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求略為增溫，除了化工產品因船期影響，部分訂單延後交運導致營收減少，其他各產品營收皆比3月增加，單月營收達近7個月新高。

電子材料產品中，銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔之銷售量都顯著成長，主要是通訊、伺服器、家電、船舶等工業塗料需求增加，且五一假期前湧現客戶備料訂單，加上預期銅價受國際情勢影響將進一步上漲，導致下游積極購買，各類電子材料產品營收成長。