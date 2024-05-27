AI熱潮已一年多…Nvidia股價破千已經過熱？ 專家：答案是否定的「還有一點距離」

說真的，AI熱潮經過一年多，市場已經開始擔心 AI產業的基本面增速跟不上股價，這也是前陣子許多AI類股大幅回測的原因...

好消息是，AI龍頭Nvidia的財報再次打敗市場預期，第一季資料中心營收從184億美元升至226億美元，年增率高達427%，超過市場預期的211億美元，而毛利率也從76.7%升至78.9%，超過市場預期的77%，代表在 AI需求大增的情況下，Nvidia手握超強的訂價權。

當然，Nvidia表現很好是眾所皆知的事情，重點是未來還能不能有更好的表現？

Nvidia的財測顯示，第二季營收將落在 280億美元，雖然比市場預期的好，但 Nvidia的財測浮現兩大疑慮：

第一個是單季營收增速明顯放緩，從文章中的圖片可以看出該趨勢。 另一個是毛利率難以再提高，Nvidia預計第二季毛利率將從78.9%下降至75.5%，全年毛利率則預計在70%左右。

簡而言之，Nvidia的基本面增長確實很驚人，但增速也正在放緩，意味著在市場對 AI產業過於樂觀的情況下，未來 Nvidia要再帶給市場驚喜會愈來愈難，而這次 Nvidia帶給市場最大的驚喜不是財報，而是股票將1拆10，大幅降低介入門檻，有望吸引更多資金。

那麼，Nvdiai股價破千後，已經過熱了嗎？

我認為答案是否定的，因為根據歷史經驗，當Nvidia的遠期本益比來到50倍左右，股價漲勢才會明顯趨緩，甚至出現較大幅的回測。

雖然近期 Nvidia的遠期本益比從39.2倍快速升到43.9倍，但離過熱區域的50倍還有一點距離，代表在第二季財報出爐前，投資朋友就要多注意遠期本益比的變化，如果該值來到50倍左右，就意味著股價與基本面的乖離率變得太大，假如再搭上第二季財報沒給市場帶來驚喜，我們就可能看到血流成河的大場面。

總之，即使某個產業的趨勢非常強，一旦碰到市場過熱，仍然逃不了大幅回測的命運，就像過去非常受市場青睞的華城、亞翔和世芯，狂歡過後就變成了散戶的噩夢，所以逢高減碼並非壞事，這是投資朋友在第三季要特別注意的重點。

值得注意的是，讓市場出現劇烈變化共有三大因素：總經、企業財報和市場過冷過熱。

而 Nvidia財報出爐後，我們已經知道 AI產業的基本面沒有問題，所以中短線要特別觀察的就是，總經和市場的狀況，以及這兩大因素的變化，將帶來哪些新商機呢？

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