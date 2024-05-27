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台股上漲238點再創歷史新高 三大法人買超124億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股27日開高走高，早盤以21699.98點開出，終場收在21803.77點，上漲238.43點，再創歷史新高，漲幅1.1%，成交量4881.59億元，三大法人買超124.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超33.9億元，投信買超21.03億元，自營商買超（合計）69.17億元，其中自營商（自行買賣）買超23.44億元，自營商（避險）買超45.73億元。

輝達執行長黃仁勳提早來台，帶動市場對於相關概念股展望，其中聯發科（2454）以1,250元開高後一度衝達漲停1,310元，也創下歷史新高，終場收在1285元，漲幅7.53%，鴻海（2317）也強漲5.11%，終場收在185元，創下2008年以來新高。

三大法人 台股 外資 黃仁勳

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