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AI旋風再襲 台積電收869元、台股強漲238點收21,803點創新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股收盤指數21,803.77點，漲238.43點、漲幅1.11%，成交金額4,881.59億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股收盤指數21,803.77點，漲238.43點、漲幅1.11%，成交金額4,881.59億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股多頭持續發威27日再度創下歷史新高，台股盤中最高至21,871.34點，收盤指數21,803.77點，漲238.43點、漲幅1.11%，成交金額4,881.59億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲0.88%。台積電（2330）收869元、漲2元。

強勢族群今日多點開花，AI族群集體走強，除台積電盤中878元，再度創下歷史新高，還包括勤誠、廣明雙雙攻漲停，聯發科、鴻海、日月光投控、世芯-KY、廣達、緯創、英業達等。

尤其，機器人概念股持續表現強勢，盟立、昆盈、和椿、廣明、大拓-KY等紛紛攻漲停；散熱族群也強勢表態，包括雙鴻、元山、建準、奇鋐、泰碩等也收紅。

其它強勢族群方面，還有散裝族群的中櫃、四維航、中航、慧洋-KY、台航、新興、裕民等；重電族群的東元、亞力、士電、上緯投控、中興電、森威能源、華城紛紛走強。

另外，在成交量排行榜中，成交量破萬張且漲幅居前的熱門個股，包括：鴻準、盟立、樺晟、永崴投控、一詮、萬在、廣明、中光電、萬海等。

法人分析，資金開始漸漸回流電子股，市場期待接下來6月4日至7日將舉行台北國際電腦展」，今年以「AI串聯，共創未來」為主軸，隨著AI話題不斷，預期盤面資金將持續聚焦電子股，因此在6月上旬之前可優先關注AI概念股表現。不過，輪動節奏過快，操作強勢股應盡量趁震盪拉回之際逢低承接。

AI 台積電

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