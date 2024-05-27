「穿皮衣的男人」來了 台積電、聯發科領軍 AI 狂潮再起

上周緯穎（6669）的股東會，有股東提問，那名「穿皮衣的男人」會不會現身緯穎在台北國際電腦展的展位力挺？可見「穿皮衣」幾乎等同輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的代名詞，隨著他提前抵台，27日的AI股表現亮眼，台積電（2330）、聯發科（2454）盤中曾攀上天價，光寶科（2301）大漲逾6%，勤誠（8210）漲停衝上歷史新高、廣明（6188）也亮燈漲停。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達執行長黃仁勳在26日提前抵台，他預計6月2日將在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。

另外，消息人士透露，黃仁勳除參加台北國際電腦展之外，還將密訪供應鏈與固樁， 30日先設宴款待合作夥伴，預料鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電等都是座上賓，並將私下拜會台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家，也將特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後並與廣達集團高層見面。

台股27日開高走高，再創歷史新高，權王台積電一度衝達878元，再創歷史新高，不過盤中漲幅收斂至平盤價位，千金股聯發科以1,250元開高後一度衝達漲停1,310元，也創下歷史新高，盤中漲幅逾7%，另外，股王信驊（5274）也朝4,000元關卡挺進，一度衝達3,990元，續創歷史新高。

黃仁勳去年來台時帶起AI漲勢，27日AI狂潮再起，鴻海也加人領漲指標中，股價一度拉升至185元，創下2008年4月以來、16年的新高；盤面上包括機殼、散熱股等都是上漲攻勢，伺服器機殼股勤誠盤中直衝漲停341元，創歷史新高；廣明挾著機器人題材也衝上漲停。

光寶科27日召開股東常會，股東詢問在AI領域的布局進展，總經理邱森彬表示，光寶整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理，為客戶打造AI伺服器液冷整合解決方案，其中，針對新世代液冷機櫃電源已於5月送樣，看好明年有望貢獻營收。

光寶科早盤以121.5元開高，一度拉升至124元盤中漲幅逾6%；微星（2377）盤中衝上200元，一度達203元，盤中漲幅逾7%；廣運（6125）一度衝達漲停130.5元，盤中漲幅收斂，上漲近3%。