快訊

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

立委提案修勞基法 產假8周延長為12周、生二胎產假工資1.2倍

「穿皮衣的男人」來了 台積電、聯發科領軍 AI 狂潮再起

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上周緯穎（6669）的股東會，有股東提問，那名「穿皮衣的男人」會不會現身緯穎在台北國際電腦展的展位力挺？可見「穿皮衣」幾乎等同輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的代名詞，隨著他提前抵台，27日的AI股表現亮眼，台積電（2330）、聯發科（2454）盤中曾攀上天價，光寶科（2301）大漲逾6%，勤誠（8210）漲停衝上歷史新高、廣明（6188）也亮燈漲停。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達執行長黃仁勳在26日提前抵台，他預計6月2日將在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。

另外，消息人士透露，黃仁勳除參加台北國際電腦展之外，還將密訪供應鏈與固樁， 30日先設宴款待合作夥伴，預料鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電等都是座上賓，並將私下拜會台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家，也將特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後並與廣達集團高層見面。

台股27日開高走高，再創歷史新高，權王台積電一度衝達878元，再創歷史新高，不過盤中漲幅收斂至平盤價位，千金股聯發科以1,250元開高後一度衝達漲停1,310元，也創下歷史新高，盤中漲幅逾7%，另外，股王信驊（5274）也朝4,000元關卡挺進，一度衝達3,990元，續創歷史新高。

黃仁勳去年來台時帶起AI漲勢，27日AI狂潮再起，鴻海也加人領漲指標中，股價一度拉升至185元，創下2008年4月以來、16年的新高；盤面上包括機殼、散熱股等都是上漲攻勢，伺服器機殼股勤誠盤中直衝漲停341元，創歷史新高；廣明挾著機器人題材也衝上漲停。

光寶科27日召開股東常會，股東詢問在AI領域的布局進展，總經理邱森彬表示，光寶整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理，為客戶打造AI伺服器液冷整合解決方案，其中，針對新世代液冷機櫃電源已於5月送樣，看好明年有望貢獻營收。

光寶科早盤以121.5元開高，一度拉升至124元盤中漲幅逾6%；微星（2377）盤中衝上200元，一度達203元，盤中漲幅逾7%；廣運（6125）一度衝達漲停130.5元，盤中漲幅收斂，上漲近3%。

光寶科 台積電

延伸閱讀

美超微「新解決方案」來了！創辦人親臨Computex、街頭架看板 引市場關注

經濟總舵手出招 劉鏡清：三個月內提最新國家四年計畫

黃仁勳來台 AI旋風再起 勤誠衝漲停、改寫新高價

AI教父黃仁勳來了 預期將私下拜會台積、鴻海、廣達高層

相關新聞

AI一條龍行情 有戲…台股利多題材助攻掀高潮

台股上周創下21,668點盤中新高，投顧法人看好，台股將延續「AI一條龍行情」，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵...

印度莫迪總理若順利連任 專業經理人：兩大重要意涵

今年印度大選於4月19日至6月1日舉行，投票結果將於6月4日公布，市場普遍預期莫迪連任機率較高。瀚亞印度基金經理人林庭樟...

海運旺季提前 WCI 貨櫃運價大漲16% 陽明、萬海跳空上漲

世界各大公司為了避免受到紅海危機影響，提前備貨採購旺季所需產品，使得海運旺季提前報到，帶動運價上漲，Drewry上周公布...

權值三王齊揚 台股盤中大漲300點寫新高21871點

輝達執行長黃仁勳提前抵台，傳將訪供應鏈談訂單，激勵台股今天開高走高，3大權值股齊揚，台積電衝上878元新天價，聯發科觸漲...

Nvidia黃仁勳來了、機器人股漲不停 這幾檔飆漲停

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展之外，外傳還將密訪供應鏈，機器人念股順勢成為近期盤...

汽車、機械股也切入機器人 這三檔衝上漲停板

「AI教父」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前來台，機器人概念股再度群體上衝，除了相關電腦周邊類股強漲外，汽車類股的I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。