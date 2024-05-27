印度莫迪總理若順利連任 專業經理人：兩大重要意涵

今年印度大選於4月19日至6月1日舉行，投票結果將於6月4日公布，市場普遍預期莫迪連任機率較高。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，莫迪總理若順利連任，具有兩大重要的意涵，包括：政治穩定度的延續、政策改革持續進行。

政治方面，市場期待莫迪的改革包括，基礎建設拓展、降低財政赤字、促進貿易、引進海外資金和技術、簡化稅務結構、國有資產重整及活化、社會福利提升和新能源發展等。

在印度經濟方面，直自2000年以來，印度每年的 GDP 增長率大約維持在6-8%之間的高水準。印度股市目前超過4兆美元，是全球第四大，其中4兆美元內，有3兆是在過去的十年之內所創造，同時也衍生出相關的投資機會。

至於未來最被看好的印度產業，他認為，印度的內需發展潛力十足，在內需市場成長性方面，基本上都優於出口，或海外市場的相關產業，如金融、消費，內需的建設、工業、能源等。

另外，據統計，目前外資的持股比例上，前三大產業分別為：金融業占近30%，科學消費占近17%、能源占9%，顯見將來成長潛力相當可觀。