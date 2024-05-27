海運旺季提前 WCI 貨櫃運價大漲16% 陽明、萬海跳空上漲

世界各大公司為了避免受到紅海危機影響，提前備貨採購旺季所需產品，使得海運旺季提前報到，帶動運價上漲，Drewry上周公布的世界貨櫃指數跳漲16%到4,072美元，為一年半新高；SCFI 指數上漲7.2%。貨櫃三雄27日續漲，萬海（2615）表現最為強勢，盤中漲幅逾6%。

全球貨櫃輪運價走揚，Drewry 上周公布的世界貨櫃指數資料顯示，截至23日止，每只40呎貨櫃運價比上周跳漲16%到4,072美元，為2022年9月來首度漲破4,000美元。上海─洛杉磯航線運價周比上漲18%到5,277美元，為連續第三周出現二位數百分比漲幅。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連七漲，四大主要航線大漲外，周邊航線運價包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價也全都走揚，推升 SCFI 指數上漲182.67點至2,703.43點，周漲幅7.2%。

船商因紅海危機而繞道南非好望角、加上船運旺季即將來臨，市場缺船、缺櫃，造成海運費率暴漲。大型攬貨商德迅集團（Kuehne+Nagel）海運物流主管艾德維爾表示，客戶已經提前到4月，就預訂年底旺季貨品的艙位，「今年旺季已經提前到來」。

德迅首席分析師桑德指出，一些業者表示，如果他們現在可以安排，將會立即購運耶誕貨品，因為等到傳統旺季來臨時，艙位將不足。

此外，因全球多個國家將對中國大陸新能源車加徵關稅，貨攬業者傳出，中南美貨主為避開高額關稅，近期爆出大陸百萬電動車出口大潮，目前遠東到中南美洲的每個空櫃的搶櫃成本跟去年同期比翻了好幾倍，擴大出口的大陸車企包括比亞迪、奇瑞、長城、吉利等指標車廠，其運輸目的地以墨西哥、巴西為大宗。

在紅海危機無解、消費需求沒有原本預期那樣差的情況下，運價持續上揚，帶動貨櫃三雄漲勢，萬海、陽明海運（2609）今皆跳空開高，萬海一度漲至80元，盤中漲幅逾6%，長榮（2603）也一度漲至225.5元波段新高。